Интересно, я тут сегодня самый старый.
Вспоминать старину, вроде, свойственно старикам.
Но почему-то прошлое регулярно вспоминают больше люди, которые на 15-20-... лет моложе.
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:30
Интересно, я тут сегодня самый старый.
Вспоминать старину, вроде, свойственно старикам.
Но почему-то прошлое регулярно вспоминают больше люди, которые на 15-20-... лет моложе.
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З тобою все ясно
Тим більше ти пропустив своє ж твердження і не зміг пояснити як так сталось що єстєственним порядком що в Харкові що у Львові були УКРАЇНЦІ в більшості..
Але тебе за російську ущємляють....
.За свою Батьківщину....
Спочатку з монголо татарами в 1300+ роках
Потім з католиками в 1500+ роках ( їх представляли поляки)
Потім з москалями в 1600-1990...
І от так борячись надавали по мордасам всім....
А потім прийшло сьогоднення
Де спочатку Бандерівці боролись з Поляками - Львів український - значить перемогли бандерівці
Потім Бандерівці боролись з москалями - Львів український - знову перемогли бандерівці
Потім Бандерівці почали боротись з безродним перекоти полем (типу ладів, яким москалі бомби на голови а вони їм СПАСІБА за ЗАЩІТУ АТ Бандеровцев)
Думаю що й цих переможуть.
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти не історію згадуєш
Ти по совку плачеш
а совок і історія- це речі різні..
Спеціально для дурнів створили правило
КОРДОНИ ЗАФІКСОВАНІ після другої світової - непорушні...
А ти про що цілий час?
Членін создал условія.....
А Голодомор це хто СоздАл условія?
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:50
Скоріше всього його помисли доволі банальні - якнаймога довше зберегти ситуацію, при якій в нього стало набагато більше грошей. Нажаль, для деяких у владі війна - вигідна.
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:50
Переврали.
Во Львове это произошло не "єстєственним порядком".
Интересная у вас трактовка истории.
Тоже на шнобелевку тянет.
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мій дід в трьох поколіннях жив в Галичині, його дружина моя Бабця - два покоління жила в Галичині....
А другий дід між Вінницею і Одесою , моя Бабуся(його дружина) швидше за все два покоління в селі Козацьке під Черкасами
Далі ніж три покоління-я прослідкувати не зміг
А от в кого ти віджимаєш зараз житло за кордоном?
Чи ти - ЄтО дрУгОє ?
Додано: Суб 18 кві, 2026 15:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я розумію що все що відрізняється від марсизхму-ленінізму - для тебе брехня....
Ти тільки спробуй пояснити
1 марксизм лененізм будував комунізм, збудував печерний соціалізм де всі були бідні
2 Потім під керівництвом марксистів-леніністів совок впав ( ще до ТОГО як до влади в Галичині прийшов Чорновіл, тобто українці як би до розвалу відношення не мають)
3 Так як падіння було зумовлене економічними причинами , а населення було обідране по саме не хочу...
То чому в твоїй пенсії винуваті Українці?
Додано: Суб 18 кві, 2026 15:04
він не віджимає, він все більше розумі', що за житло доведеться покрутити тухесом тому ми ще почуємо від новоспеченого поляка розмови, як кляті українці йому заважають. але оскільки в Польщі праві погляди недолугі політики роздмухали, то на шляху до свого поляцтва поки йому доведеться звикнути до звертання kurwa
Додано: Суб 18 кві, 2026 15:06
Точно такие же радикалы, как вы, только с другой стороны.
Тут prodigy немного выше привёл примеры "марксистів-леніністів" - Тигипко, Турчинов, можно и ещё примеры привести. Опять же пресловутую Фарион вспомнить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 кві, 2026 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 кві, 2026 15:11
З твоєї...
Я правильно зрозумів?
Але є СУДОВА ПРАКТИКА...
Кожен відповідає за те що зробив
Я згоден відповісти за закриття російськомовних шкіл до рівня наявності російськомовних
А от тобі прийдеться за мільйони замордованих відповідати....
Тут ти вже сам не потягнеш , прийдеться тобі всіх своїх збирати щоб з вас шкіру живцем здерли ... і то мало буде.
