Шахрайство Водафон Україна

Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:33

05.02.2021 на моєму мобільному рахунку телефона оператора Водафон 0660445382 було 4,01 грн. Я 05.02.2021 поповнив мобільний рахунок на 250,99 грн., тобто на моєму рахунку стало 255 грн., що достатньо для отримання пакетів послуг на три місяці до 05.05.2021 починаючі з 05.02.2021 з урахування вартості мого пакету послуг Vodafone 4G Smart S+ 85 грн. на місяць, 255 : 85 = 3 місяці.

Проте 09.04.2021 на моєму рахунку несподівано для мене не стало грошей і надання послуг раптово припинилось. Я звернувся з цим питанням приблизно в 20-00 на службу підтримки 111 де розповів коли, як на скільки я поповнив мобільний рахунок і що цих коштів було достатньо для отримання трьох місячних пакетів послуг до 05.05.2021 вартістю 85х3 = 255 грн., які я попередньо сплатив компанії Водафон станом на 05.02.2021. Оператор контакт центру 111 мені все підтвердила, що я абсолютно во всьому прав. Проте зауважила, що на мій номер телефону підключена якась абсолютно невідома мені послуга «контент послуга». Я запитав хто , коли і яку послугу підключив на мій номер 0660445382, проте оператор 111 не зміг нічого пояснити, лише сказав що для цього необхідно надіслати смс для підключення цієї послуги. Я пояснив, що ніяких смс я не отримував і не відправляв для отримання контент послуг. Я ніколи не замовляв ніяких додаткових послуг і що про якусь контент послугу я чую вперше і ніколи її не замовляв. Я зауважив, що компанія Водафон сама самостійно без мого відома підключила цю послугу, взяла без мого відома плату за ненадану і не отриману невідому послугу в результаті чого списала з мого мобільного рахунку гроші в сумі 0,85 грн. і після цього замість надання місячного пакету послуг перевела мене з 05.04.2021 на денний пакет послуг.

Повертати вкрадені у мене кошти і підключати оплачений мною місячний пакет послуг оператор контакт центру 111 відмовився, так як він нібито не має на це повноважень, але сам факт обману фактично визнає, на моє запитання надати інформацію про те хто, як і коли підключив так звану контент послугу оператор контакт центру пояснив що не має можливості надати цю інформацію.

Авдєєв В. Ю.