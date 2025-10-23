Додано: Чет 23 жов, 2025 17:56

Открыл в ПУМБе счёт т.к. только с ними работает Hudko. Вопрос к участником: По каким причинам вы открывали счета в этом банке? Всё чтобы я не делал в этом банке – это полный ппц. Начиная от отправки перевода с дополнительным подтверждением через смс, не возможностью создать платёж через QR- код и заканчивая тарифами на переводы между ФОП. Т.е. они реально рассчитывают, что ФОП будет платить с оборота 5 млн - 50 т. им …

Недавно мне звонили с поддержки и интересовались, как мне показалось искренне, что надо улучшить чтобы оценка была лучше. ДА ВСЁ! Я даже не знаю, что у них хорошо.

Вопрос: чего я не знаю? Они платят 50% кешбек или дают пожизненное бесплатное обслуживание для все родственником? Что есть такого, что у них вообще есть клиенты?