Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Пенсії українців залишаються
одними з найнижчих у Європі...

Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі...
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:23

Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.

Дивися повний текст
Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі (інфографіка)
