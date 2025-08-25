|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 жов, 2025 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.
Дивися повний текст Пенсії українців залишаються одними з найнижчих у Європі (інфографіка)
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100602
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
