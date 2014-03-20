Шахрайство Водафон Україна

05.02.2021 на моєму мобільному рахунку телефона оператора Водафон 0660445382 було 4,01 грн. Я 05.02.2021 поповнив мобільний рахунок на 250,99 грн., тобто на моєму рахунку стало 255 грн., що достатньо для отримання пакетів послуг на три місяці до 05.05.2021 починаючі з 05.02.2021 з урахування вартості мого пакету послуг Vodafone 4G Smart S+ 85 грн. на місяць, 255 : 85 = 3 місяці. Проте 09.04.2021 на моєму рахунку несподівано для мене не стало грошей і надання послуг раптово припинилось. Я звернувся з цим питанням приблизно в 20-00 на службу підтримки 111 де розповів коли, як на скільки я поповнив мобільний рахунок і що цих коштів було достатньо для отримання трьох місячних пакетів послуг до 05.05.2021 вартістю 85х3 = 255 грн., які я попередньо сплатив компанії Водафон станом на 05.02.2021. Оператор контакт центру 111 мені все підтвердила, що я абсолютно во всьому прав. Проте зауважила, що на мій номер телефону підключена якась абсолютно невідома мені послуга «контент послуга». Я запитав хто , коли і яку послугу підключив на мій номер 0660445382, проте оператор 111 не зміг нічого пояснити, лише сказав що для цього необхідно надіслати смс для підключення цієї послуги. Я пояснив, що ніяких смс я не отримував і не відправляв для отримання контент послуг. Я ніколи не замовляв ніяких додаткових послуг і що про якусь контент послугу я чую вперше і ніколи її не замовляв. Я зауважив, що компанія Водафон сама самостійно без мого відома підключила цю послугу, взяла без мого відома плату за ненадану і не отриману невідому послугу в результаті чого списала з мого мобільного рахунку гроші в сумі 0,85 грн. і після цього замість надання місячного пакету послуг перевела мене з 05.04.2021 на денний пакет послуг. Повертати вкрадені у мене кошти і підключати оплачений мною місячний пакет послуг оператор контакт центру 111 відмовився, так як він нібито не має на це повноважень, але сам факт обману фактично визнає, на моє запитання надати інформацію про те хто, як і коли підключив так звану контент послугу оператор контакт центру пояснив що не має можливості надати цю інформацію. Авдєєв В. Ю.
Faceless написав:То вся істерика через нещасні 85 копійок?
slava19751975v написав:250,99 достатньо для отримання пакетів послуг на три місяці до 05.05.2021 Проте 09.04.2021 на моєму рахунку несподівано для мене не стало грошей
(целый месяц украли)... у меня была похожая ситуация, они вам могут сказать что какое то волшебное приложение шлёт смс заграницу, но почему то в отправленных не сохраняет. Открываю биллинг таки да есть исходящая смс на номер в сша. Почему до этого (и после тоже) ни одно приложение смс не отправляло и кто мог его отправить от вашего имени.
Выводы 1. пополнять ровно на стоимость одного пакета 2. менять оператора (можно оставить свой номер)
vitaliian написав:2. менять оператора[/url] (можно оставить свой номер)
Киевстар такой же. После подключения услуги и оплаты минут на международные переговоры на месяц, через два дня прислали СМС, что услуга будет отключена в связи с закрытием, хотя никаких предупреждений подобной акции опсоса не было. Как утешительный бонус обещали подключить минуты на городские телефоны по Украине в том же объеме. Уроды.
Окремо тем про Водафон не бачу то сюди запощу. Вчора поліз на Лайф дивитися їх тарифи і в цей саме час приходить мені повідомлення від Водафон- Пропонуємо вам знижку 20% на тариф на три місяці. Співпадіння?
Faceless написав:То вся істерика через нещасні 85 копійок?
slava19751975v написав:250,99 достатньо для отримання пакетів послуг на три місяці до 05.05.2021 Проте 09.04.2021 на моєму рахунку несподівано для мене не стало грошей
(целый месяц украли)... у меня была похожая ситуация, они вам могут сказать что какое то волшебное приложение шлёт смс заграницу, но почему то в отправленных не сохраняет. Открываю биллинг таки да есть исходящая смс на номер в сша. Почему до этого (и после тоже) ни одно приложение смс не отправляло и кто мог его отправить от вашего имени.
Выводы 1. пополнять ровно на стоимость одного пакета 2. менять оператора (можно оставить свой номер)
Отправка смс за границу - это проблема только iPhone, а скорее всего iMessage тайком отправляет после смены сим карты.