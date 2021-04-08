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З 1 липня в Україні
зростуть пенсії

З 1 липня в Україні зростуть пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:39

З 1 липня в Україні зростуть пенсії

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум - на 85 гривень.

Дивися повний текст З 1 липня в Україні зростуть пенсії.
R2
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