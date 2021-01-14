Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:54
Як відключити будинок від опалення до офіційного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:54
11 апреля - самое время начинать собирать жильцов для выноса решения об отключении раньше 10 апреля.
Додано: Нед 11 кві, 2021 18:43
Re: Як відключити будинок від опалення до офіційного...
У нас жильцы поголовно продолжают считать себя советскими квартиросъемщиками, а не собственниками жилья. Потому и вечно такие высосанные из пальца проблемы. Объедениться и управлять домом это сложно, а вот на форуме ныть так это легко.
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