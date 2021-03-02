|
|
|
Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Минюст и Нацбанк упростили процедуру поиска и списания средств со счетов
В Украине упростили правила розыска банковских счетов, которые принадлежат должникам, и арест средств на них. Министерство юстиции и Национальный банк Украины внесли соответствующие изменения в документы, которые регулируют деятельность исполнителей и банков.
Дивися повний текст Взыскание по-новому. Что ждет должников
-
D2
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 06:31
Выводы и вопросы:
1. Исполнитель спишет сумму долга со счета в каждом банке, где у должника есть деньги.
2. Надеюсь кредитный лимит не будет являться теми деньгами, за счёт которых будут списываться долги?
-
neangel8888888
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:57
Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
-
mankovit48
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 11.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|18933
|
|
|6
|1534
|
|
|1
|343
|
Нед 04 кві, 2021 10:06
Успіх
|