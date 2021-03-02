|
|
|
Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Минюст и Нацбанк упростили процедуру поиска и списания средств со счетов
В Украине упростили правила розыска банковских счетов, которые принадлежат должникам, и арест средств на них. Министерство юстиции и Национальный банк Украины внесли соответствующие изменения в документы, которые регулируют деятельность исполнителей и банков.
Дивися повний текст Взыскание по-новому. Что ждет должников
-
D2
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 06:31
Выводы и вопросы:
1. Исполнитель спишет сумму долга со счета в каждом банке, где у должника есть деньги.
2. Надеюсь кредитный лимит не будет являться теми деньгами, за счёт которых будут списываться долги?
-
neangel8888888
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:57
Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
-
mankovit48
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 11.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:43
mankovit48 написав:
Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
А что, раньше не было штрафов и принудительного изъятия средств по решению суда?
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:53
Уже протестировал на себе работу этой системы. Работает. Налоговики списали долг, но не сообщили исполнителю. Исполнитель одним движением руки заблокировал карточки. Две недели не могу дозвониться ни в налоговую ни исполнителю. Приват и монобанк лучшие. Заблокировали мгновенно.
-
iym
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|143
|
|
|11
|19011
|
|
|6
|1571
|
|