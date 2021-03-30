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План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету
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R2
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
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igorbuda52
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:21
Владі треба вчитись жити по своїх реальних можливостях,а не по потребах.Треба менше жерти та красти.Вчиться існувати ,як пересічні їм ніхто траншів не дає.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
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барсик
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Додано: Вів 13 кві, 2021 20:07
барсик написав:
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 13 кві, 2021 21:03
Kudrjavuy написав: барсик написав:
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.
Единые нормы и расценки на строительство, что ли?
А они-то тут при чём?
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Dear_Sir
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Додано: Вів 13 кві, 2021 21:12
Dear_Sir написав:
Единые нормы и расценки на строительство, что ли?
Kudrjavuy написав: барсик написав:
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.
А они-то тут при чём?
Умили!!!
Хоть кто- то сегодня весёлое подкинул.
Словно клоуны на самокатах.
Батенька, пить пиво в ВУЗе меньше нужно было!(строительном
)
- Это экономическая система на всё
, сбалансированная, в наших условиях, под которые строилось Государство и экономические взаимоотношения.
Сбалансированный экономический расчёт.
Поправки могут быть с введёнными коэффициентами, в связи с изменениями.
Выход за её рамки, как указано выше выводом средств чреват разрушением системы Экономических взаимоотношений.
Ибо средства "реально не заработаны"
- Результат необходимо расписывать? И наши перспективы? Чей Гешефт? Или почему средства из бюджета, уходят не на развитие производства а на физически левые З/П и почему становиться только хуже?
И что такое вывод средств из бюджета на непроизводственные расходы по коррупционным схемам?
- С какого тогда роя рост бюджета?
Только разрушение и полная ... - клоунада.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:09
Проблема не в тому, що МВФ якісь там пару лярдів не дасть.
Проблема в тому, що після такого рішення МВФ, Україні взагалі ніхто нічого не дасть. Ну, крім Росії, звичайно (під зобов'язання визання ЛДНР).
А ще ж треба якось повертати те, що ці убогі набрали в борг за останні 2 роки. І як це повертати, ніхто з них навіть не думав.
Особливо, в умовах, коли більше ніхто не позичає під нормальні відсотки.
Але з них станеться набрати боргів під ох-ні відсотки, бо не їм віддавати, а дірки в бюджеті треба затикати просто зараз.
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alt402
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:19
alt402
Под это у них свои "бизнес-проекты" viewtopic.php?p=5210184#p5210184
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:36
alt402, если б не подосрали китайцам с моторсичью, то одолжить можно было у них, но теперь и этот сук обрубили.
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RomanTik
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