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ЄС остаточно схвалив чотирирічний
план з 50 мільярдами...

ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:50

ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами...

Пропонуємо до обговорення:
Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

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ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:50

Дякуєм за допомогу, але ж є питання, чи не хочуть підписанти Будапешту повоювати за нас фізично?
zao31877
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Модератори: Ірина_, Модератор

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