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ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.
Дивися повний текст ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України
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Додано: Чет 29 лют, 2024 10:50
Дякуєм за допомогу, але ж є питання, чи не хочуть підписанти Будапешту повоювати за нас фізично?
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