Інвестиції та податки: як не залишитися без прибутку?

Все що треба знати з приводу декларування та оподаткування фізичних осіб – в фокусі 15 випуску серії безкоштовних вебінарів FinUpdate, який відбудеться онлайн 20 го квітня 2021 р. за ініціативи сайтів Minfin.com.ua, Finance.ua.
Експерти розглянуть та нададуть відповіді з наступних ключових питань:
Які доходи підлягають обов’язковому декларуванню.
Від якої суми виникає обов’язок з декларування.
Що якщо загальний фінансовий результат від інвестиційної діяльності в минулому році виявився збитковим, чи потрібно декларувати збитки.
Як податкова здійснює перевірки джерел прибутків громадян.
Що буде, якщо не подати декларацію в строк або не правильно заповнити дані в декларації.
Які податки виникають з доходів від інвестицій в цінні папери, недержавні пенсійні фонди, дорогоцінні метали, криптовалюту, нерухомість тощо. Як їх декларувати та сплачувати.
Чи потрібно декларувати ОВДП, якщо по ним немає податкових зобов’язань.
Як законно оптимізувати, зменшити базу для оподаткування.
Коли: 20.04
Час: 12.00
Де: Online
Участь у вебінарі безкоштовна