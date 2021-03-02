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Finance.ua: Банк или МФО
– где лучше брать кредит?

Finance.ua: Банк или МФО – где лучше брать кредит?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:19

Finance.ua: Банк или МФО – где лучше брать кредит?

Пропонуємо до обговорення:
Преимущества и недостатки
Нужен потребительский кредит? В Украине это не проблема. Есть банки, у которых наготове сотни кредитных продуктов на все случаи жизни. Есть также МФО, которые в последние годы активно развиваются, и им тоже есть что предложить заемщикам. И те, и другие борются за своего клиента и постоянно улучшают свой сервис. С одной стороны, они – конкуренты, поскольку работают на одном рынке. С другой – они, скорее, дополняют друг друга, чем конкурируют. Вместе с финансовым сервисом ШвидкоГроші мы разбирались, в чем преимущества и недостатки кредитных продуктов одних и других.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:19

Итого в банках по данным какого-то сервиса эффективная ставка 51-121% в год. А в тех же довгогрошах 1,15% в день, за 70 дней 1,15*70 = 105%. Итого в год ((1+105/100)^(365/70)-1)*100 = 4122%. А это не на порядок, а почти на два :)
summacut
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