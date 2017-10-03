Finance.ua запускає страхування на сайті

Шановний автомобіліст! Ця чудова новина для вас!
Більше не потрібно шукати, де оформити страховку на свою улюблену машину. Уже в цьому місяці ви зможете оформити обов’язкове страхування – Автоцивілку на нашому сайті.
Для першої 1000 клієнтів приготували приємні бонуси: ексклюзивні умови оформлення зі знижкою до 20% і 10 літрів пального А95 в подарунок!🎁
Переходьте 👉за посиланням, реєструйтеся та дізнавайтеся про старт одним з перших, а ми закріпимо подарунок за вами.
Купуйте Автоцивілку тільки на Finance.ua! 😉