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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2026 09:12
Shaman написав:
навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
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Додано: Вів 16 чер, 2026 09:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 12:38
budivelnik написав: tester3373 написав: budivelnik написав:
Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....
а можна давати цифри не з довідника стеля а якось їх підкріпляти посиланнями?
Можна
Давав разів 100
Кожен вміючий набрати на клавіатурі слово ГУГЛЬ- не потребує додаткових ссилок..
Єдине що проблема
я не зможу дати ПОЇМЕННО тих 8 млн осіб які не платять податки..
але єдине що мене виправдовує - навіть якщо я дам-Ви до кінця життя цей список не перечитаєте.
ПС
єдине що крім вміння набирати ГУГЛЬ . бажано набрати щось типу
демографічна піраміда станом на 2021 рік
і
статистичні данні по кількості працюючих в 2021 році..
і все.....
так я хочу почитати шо саме ви нагуглили. це ж ви стверджуєте якісь цифри. підкріпляйте. інакше - стеля.
бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних?
чи когось таки здогадалися викинути?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 13:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
напряму переказати долари з картки на картку між різними українськими банками не можна. Через обмеження Національного банку України (НБУ) валютні перекази всередині країни можливі лише в межах одного банку (або між власними рахунками, або близькими родичами).
Проте є кілька законних способів, як ви можете перемістити свої кошти між власними рахунками у різних банках:
Конвертація у гривню (P2P-переказ): Ви можете перевести долари у гривню всередині свого поточного банку, потім переказати гривні на свою ж картку в іншому банку, а в іншому банку знову конвертувати їх у долари (якщо це необхідно).
SWIFT-переказ за реквізитами (IBAN): Ви можете зробити SWIFT-переказ з валютного рахунку одного банку на свій валютний рахунок (IBAN) в іншому українському банку.
Зняття готівки: Найпростіший спосіб — зняти готівкові долари у касі чи банкоматі першого банку і внести їх на рахунок іншого банку у відділенні.
Використання платіжних систем (наприклад, Wise або ZEN): Ви можете вивести долари з одного банку на такий гаманець і поповнити ними картку іншого банку.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 13:33
prodigy Навіть якщо ковертанув в гривню, перевів 400+ тис. грн. і отримуєш моніторинг для якого потрібні НОВІ доходи. Доходи 10-20 річної давнини, коли купив валюту, не підходить
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Додано: Вів 16 чер, 2026 15:13
tester3373 написав:
бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних?
чи когось таки здогадалися викинути?
Весь, крім 1+ млн інвалідів....
Але
В нас на 12 млн офіційно працюючих - більше 1 млн працюючих пенсіонерів.
Тому
Яка різниця
Я напишу
12 млн офіційно працюючих з них 11 млн працездатного віку
і
20 млн працездатного віку з них 19 млн не інвалідів...
20-12=19-11=8 млн ШЛАНГІВ які КРАДУТЬ в своїх батьків.
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