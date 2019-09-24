Finance.ua: Что такое финансовый мониторинг

И почему ваш счет могут заблокировать
Уже год действует обновленный закон о финансовом мониторинге, который регулирует правила идентификации клиентов, размер переводов, которые привлекают внимание государства, лиц, которые должны отчитываться о подозрительных финансовых операциях. К закону появляются поправки, но не исчезают вопросы у предпринимателей, поставщиков финансовых услуг и рядовых украинцев. Предлагаем разобраться, что такое финансовый мониторинг и почему ваши средства могут заблокировать.
Дивися повний текст Что такое финансовый мониторинг