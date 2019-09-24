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Finance.ua: Что такое
финансовый мониторинг

Finance.ua: Что такое финансовый мониторинг
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:35

Finance.ua: Что такое финансовый мониторинг

Пропонуємо до обговорення:
И почему ваш счет могут заблокировать
Уже год действует обновленный закон о финансовом мониторинге, который регулирует правила идентификации клиентов, размер переводов, которые привлекают внимание государства, лиц, которые должны отчитываться о подозрительных финансовых операциях. К закону появляются поправки, но не исчезают вопросы у предпринимателей, поставщиков финансовых услуг и рядовых украинцев. Предлагаем разобраться, что такое финансовый мониторинг и почему ваши средства могут заблокировать.

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D2
 
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