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80-річний британець виграв 160 тис. дол. в лотерею, тому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Денис Фосітт вгадав п'ять основних номерів і один номер Lucky Star. Британський пенсіонер, як правило, вибирав дні народження членів своєї сім'ї і вписував їх в лотерейний квиток, але без окулярів не зміг.
Дивися повний текст 80-річний британець виграв 160 тис. дол. в лотерею, тому що забув окуляри
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:48
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