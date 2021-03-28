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Сховище для радіоактивних
відходів з Росії планують...

Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:23

Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) розглядає можливість побудувати сховище для прийому засклених РАВ з Росії до 2023 року.

Дивися повний текст Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують побудувати до 2023 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:58

Почему-то в статье не сообщается, что речь идёт о ОЯТ с украинских АЭС, которое находятся на временном хранении в РФ, и за это хранение Украина платит России по $200 млн. в год.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:15

Re: Сховище для радіоактивних відходів з Росії планують...

Так срачельник не получится.
hume
 
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