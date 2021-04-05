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Штраф за непристебнутий
ремінь безпеки в авто:...

Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:31

Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...

Пропонуємо до обговорення:
З березня 2021 року штраф за не пристебнутий ремінь безпеки в Україні зріс у 10 разів — до 510 грн (трохи більше 15 євро). Донедавна він був найнижчим у Європі — 51 грн (менше 2 євро).

Дивися повний текст Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто: порівняння покарання в Україні та ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 08:32

Когда должностное лицо такого ранга приводит такие сравнения,становится грустно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:01

почему с меня берут штраф за непристегнутый ремень? своей жизнью я могу распоряжаться как хочу или я корова принадлежащая государству?
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:14

А почему, рассказывая о сравнении штрафов в Европе и в Украине, не приводят примеры ЗАРАБОТНОЙ платы в Европе и в Украине. Или хотя бы в процентном отношении. В Европе это 1 процент, а в Украине 10 процентов от зарплаты.
uuvk7712
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:21

Re: Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...

Потому что, став ивалидом в случае непристегнутого ремня, Вы сядете на пособие. Поэтому Вас недвусмысленно предупреждают.
Wodan
 
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