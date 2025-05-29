RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:16

Портрет українського покупця електричного авто (стать,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку.

Дивися повний текст
Портрет українського покупця електричного авто (стать, вік, розмір кредиту)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:16

Вже з наближенням підняття податків на імпорт електромобілів - збільшився ажіотаж у рази. Всі стараються привести щось до Нового року. Вигрібають все.
