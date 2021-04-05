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Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:31
Пропонуємо до обговорення:
З березня 2021 року штраф за не пристебнутий ремінь безпеки в Україні зріс у 10 разів — до 510 грн (трохи більше 15 євро). Донедавна він був найнижчим у Європі — 51 грн (менше 2 євро).
Дивися повний текст Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто: порівняння покарання в Україні та ЄС
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R2
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:32
Когда должностное лицо такого ранга приводит такие сравнения,становится грустно.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:01
почему с меня берут штраф за непристегнутый ремень? своей жизнью я могу распоряжаться как хочу или я корова принадлежащая государству?
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ggl_inter
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:14
А почему, рассказывая о сравнении штрафов в Европе и в Украине, не приводят примеры ЗАРАБОТНОЙ платы в Европе и в Украине. Или хотя бы в процентном отношении. В Европе это 1 процент, а в Украине 10 процентов от зарплаты.
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uuvk7712
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:21
Потому что, став ивалидом в случае непристегнутого ремня, Вы сядете на пособие. Поэтому Вас недвусмысленно предупреждают.
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Wodan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:49
ggl_inter написав:
почему с меня берут штраф за непристегнутый ремень? своей жизнью я могу распоряжаться как хочу или я корова принадлежащая государству?
Сначало отработай бесплатное образование в школе.
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Ratatui
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