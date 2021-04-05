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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:59
а ямы на дорогах в европе тоже такие? а штраф за некачественно сделаную работу дорожникам тоже есть?..а то что колеса в машине отваливаются от ям то государство не видит?*
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:17
Если делаете такое сравнение, то рядышком пишите среднюю зарплату той страны с какой нас сравнивает.
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:50
Re: Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
А ямы снижают необходимость пристегиваться?
но водители счетают себя сверхчеловеками и упорно отказываются пристегиваться назло государству
А ещё по этой же причине гоняют по ямам 100 км/ч в пределах населенного пункта.
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