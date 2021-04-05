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Штраф за непристебнутий
ремінь безпеки в авто:...

Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:59

а ямы на дорогах в европе тоже такие? а штраф за некачественно сделаную работу дорожникам тоже есть?..а то что колеса в машине отваливаются от ям то государство не видит?*
валерчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:17

Если делаете такое сравнение, то рядышком пишите среднюю зарплату той страны с какой нас сравнивает.
tsv797985
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:50

Re: Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...

  валерчик написав:а ямы на дорогах в европе тоже такие?

А ямы снижают необходимость пристегиваться?
  валерчик написав:а то что колеса в машине отваливаются от ям

но водители счетают себя сверхчеловеками и упорно отказываются пристегиваться назло государству
А ещё по этой же причине гоняют по ямам 100 км/ч в пределах населенного пункта.
vitaliy_berdinskikh
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