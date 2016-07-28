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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:17

ОВГЗ Пошаговая инструкция

Попробую создать интересную и полезную тему в этом разделе. Предлагаю знатокам создать пошаговую инструкцию для несмышленных и некомпетентных владельцев денежных знаков из разных стран мира в случае если им захотелось спопугайничать и купить рекламируемые ОВГЗ.
Предлагаю расписать варианты покупки ОВГЗ в гривне и евро и в долларах США.
Суммы покупки тоже при двух вариантах - на 100 000 и на 1 000 000.
Итак начали!!!
Только просьба - тему не портить бразгами слюны.

Вопрос.
1- Если цена ОВГЗ - 1000 гривен, долларов, евро --то каким образом их можно купить по номиналу?
2- Почему в одних случаях выгоднее покупать в банках, а в других случаях выгоднее искать финансовую группу или брокера?

Вопросов будет еще много...
Последним вопросом будет вопрос о выплате процентов.
sinowi
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