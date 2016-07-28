ОВГЗ Пошаговая инструкция

Попробую создать интересную и полезную тему в этом разделе. Предлагаю знатокам создать пошаговую инструкцию для несмышленных и некомпетентных владельцев денежных знаков из разных стран мира в случае если им захотелось спопугайничать и купить рекламируемые ОВГЗ.
Предлагаю расписать варианты покупки ОВГЗ в гривне и евро и в долларах США.
Суммы покупки тоже при двух вариантах - на 100 000 и на 1 000 000.
Итак начали!!!
Только просьба - тему не портить бразгами слюны.
Вопрос.
1- Если цена ОВГЗ - 1000 гривен, долларов, евро --то каким образом их можно купить по номиналу?
2- Почему в одних случаях выгоднее покупать в банках, а в других случаях выгоднее искать финансовую группу или брокера?
Вопросов будет еще много...
Последним вопросом будет вопрос о выплате процентов.