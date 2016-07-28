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ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:17
Попробую создать интересную и полезную тему в этом разделе. Предлагаю знатокам создать пошаговую инструкцию для несмышленных и некомпетентных владельцев денежных знаков из разных стран мира в случае если им захотелось спопугайничать и купить рекламируемые ОВГЗ.
Предлагаю расписать варианты покупки ОВГЗ в гривне и евро и в долларах США.
Суммы покупки тоже при двух вариантах - на 100 000 и на 1 000 000.
Итак начали!!!
Только просьба - тему не портить бразгами слюны.
Вопрос.
1- Если цена ОВГЗ - 1000 гривен, долларов, евро --то каким образом их можно купить по номиналу?
2- Почему в одних случаях выгоднее покупать в банках, а в других случаях выгоднее искать финансовую группу или брокера?
Вопросов будет еще много...
Последним вопросом будет вопрос о выплате процентов.
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sinowi
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:37
и когда ждать ответы?
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cohan
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Додано: Пон 19 кві, 2021 13:49
Эта тема должна быть отлична от всех ранее написанных, тем, что тут должно быть все пошагово расписано.
Если же участники не захотят делиться опытом - то ничего не сделаешь.
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sinowi
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:07
Для початку, раджу всім зацікавленим звернутись у свій банк (там де вони обслуговуються) та уточнити, чи є така можливість.
В основному початкова сума 500 000 грн, відкривають рахунок в цінних паперах та купують ці самі папери. Ставка +- 11% залежно від терміну та паперів.
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Rainbow
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:41
Возможно. Но иногда выгоднее обратиться с вопросом покупке к менеджеру или брокеру одной из финансовых компаний - почему так? и отчего подобное зависит?
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sinowi
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58
И давайте я поясню причину открытия этой темы ---
Облигации считаются едва ли не лучшей альтернативой классическому банковскому депозиту. Не все так просто, мало кто говорит, при каких условиях это соответствует действительности.
1-условие это специальные знания - надо где то обучиться
Облигации внутреннего займа сложнее обычного депозита. Этот продукт все еще не предназначен для массового рынка – сейчас грамотно пользоваться им умеют преимущественно те люди, у которых уже есть опыт работы с ценными бумагами. Или те, кто прошел дополнительное обучение.
2 условие -сумма вложения в облигации
В идеале, возможно, стоит не инвестировать всю сумму сразу, а купить несколько бумаг, чтобы понять механику процесса. Но если, например, приобрести одну или две ценные бумаги "для пробы". Это будет иметь ценность с точки зрения обучения, но совершенно не будет иметь смысла с точки зрения инвестиций. Вкладываться в ценные бумаги лучше в иностранной валюте, начиная с определенной суммы. Речь идет примерно о $15 000-20 000. В таком случае инвестирование будет иметь эффект, а инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную выгоду. Для работы с ценными бумагами необходимо открыть специальные счета в депозитарном учреждении, за что начисляются определенные комиссии, заключить брокерский договор, согласно которому также выплачивать брокерские транзакционные комиссии за совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг. Комиссии наслаиваются и вносят определенную лепту в уменьшение эффективности вложения в ОВГЗ. А при незначительных суммах вообще делают инвестирование в этот инструмент нецелесообразным.
ОВГЗ существует в 3 валютах: гривня, доллар и евро. Доходность по ним различная
3. Понимание всех рисков.
Инвестору, который приобрел ценные бумаги, необходимо выработать собственную политику. Очень важно, чтобы люди реагировали на ситуацию в стране и понимали, какие события могут привести к тем или иным последствиям( дефолту, например).
Единственное, о чем нужно постоянно помнить – переход от вложения в депозиты к покупке ОВГЗ должен быть постепенным и сопровождаться постоянным самообразованием или постоянной консультацией финансистов.
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sinowi
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:16
Алгоритм действий инвестора при вложении в ОВГЗ пошагово и именно это я и надеялся расписать при помощи других форумчан - продолжаю надеяться.
На что я намекаю? На поиск ,,подводных камней,, или на советы бывалых.
1-Выбрать наиболее выгодные условия инвестирования: в какой валюте хотите, на какой срок, через банк или инвестиционную компанию.
2-Прийти в отделение банка или компании с паспортом и ИНН.
3-Заключить договор. Пройти процедуру подтверждения средств для покупки ОВГЗ, предоставив справку о зарплате или декларацию о доходах.
4-Открыть счет в ценных бумагах, где будут храниться ваши облигации.
5-Оплатить необходимую сумму за количество облигаций госзайма.
6-Забрать выписку со счета в ценных бумагах.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:32
Я специально описал все сжато и без уточнений. Хочу чтоб подключились остальные форумчане. Каждый знает что то свое - особое. У каждого есть свой собственный опыт, как негативный так и позитивный. А те, кто вообще не имеет опыта, должны для себя решить - стоит ли связываться с покупкой ОВГЗ - вовремя не подскажут правильного решения и о доходе можно будет забыть. А доказательством правоты моих слов и будет эта открытая мной тема. Посмотрим или кто то внесет в тему интересные и полезные записи.
В действительности в теме ОВГЗ рисков очень много - перед покупкой облигаций о этом надо помнить.
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