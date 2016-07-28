ОВГЗ Пошаговая инструкция

Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58

И давайте я поясню причину открытия этой темы ---

Облигации считаются едва ли не лучшей альтернативой классическому банковскому депозиту. Не все так просто, мало кто говорит, при каких условиях это соответствует действительности.

1-условие это специальные знания - надо где то обучиться

Облигации внутреннего займа сложнее обычного депозита. Этот продукт все еще не предназначен для массового рынка – сейчас грамотно пользоваться им умеют преимущественно те люди, у которых уже есть опыт работы с ценными бумагами. Или те, кто прошел дополнительное обучение.

2 условие -сумма вложения в облигации

В идеале, возможно, стоит не инвестировать всю сумму сразу, а купить несколько бумаг, чтобы понять механику процесса. Но если, например, приобрести одну или две ценные бумаги "для пробы". Это будет иметь ценность с точки зрения обучения, но совершенно не будет иметь смысла с точки зрения инвестиций. Вкладываться в ценные бумаги лучше в иностранной валюте, начиная с определенной суммы. Речь идет примерно о $15 000-20 000. В таком случае инвестирование будет иметь эффект, а инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную выгоду. Для работы с ценными бумагами необходимо открыть специальные счета в депозитарном учреждении, за что начисляются определенные комиссии, заключить брокерский договор, согласно которому также выплачивать брокерские транзакционные комиссии за совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг. Комиссии наслаиваются и вносят определенную лепту в уменьшение эффективности вложения в ОВГЗ. А при незначительных суммах вообще делают инвестирование в этот инструмент нецелесообразным.

ОВГЗ существует в 3 валютах: гривня, доллар и евро. Доходность по ним различная

3. Понимание всех рисков.

Инвестору, который приобрел ценные бумаги, необходимо выработать собственную политику. Очень важно, чтобы люди реагировали на ситуацию в стране и понимали, какие события могут привести к тем или иным последствиям( дефолту, например).

Единственное, о чем нужно постоянно помнить – переход от вложения в депозиты к покупке ОВГЗ должен быть постепенным и сопровождаться постоянным самообразованием или постоянной консультацией финансистов.