Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / ОВГЗ Пошаговая инструкция ОВГЗ Пошаговая инструкция + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<123 Додано: Вів 15 чер, 2021 15:44 Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция prodigy написав: vadymbanker написав: Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно.

Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде.

Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги.

Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно.

Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней. Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно.Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде.Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги.Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно.Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней.



есть варианты снять деньги со счета без комиссии(кроме как депозит в банке на 31день)?

банк Укргаз есть варианты снять деньги со счета без комиссии(кроме как депозит в банке на 31день)?банк Укргаз Именно мой вариант без комиссии, но хранение платное, - 0.003% мин ₴200 в месяц. В Альфе вообще полностью бесплатное хранение и снятия, через текущий счет переводится на пакетную карту и снимается, но хранить я у Альфы не буду принципиально.. Именно мой вариант без комиссии, но хранение платное, - 0.003% мин ₴200 в месяц. В Альфе вообще полностью бесплатное хранение и снятия, через текущий счет переводится на пакетную карту и снимается, но хранить я у Альфы не буду принципиально.. vadymbanker Повідомлень: 713 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03 Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция Добрый день!

Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?

Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо dimafin18 Повідомлень: 2 З нами з: 22.06.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 19:15 dimafin18 написав: Добрый день!

Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?

Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо Добрый день!Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо

1. Если вы хотите заработать на ОВГЗ, а не потерять свои трудно заработанные деньги, то не в коем случае не пытайтесь продать свои ОВГЗ до срока их погашения. Желающих купить ваши ОВГЗ со скидкой (а это самый надежный финансовый актив в Украине, к тому же еще достаточно доходный) полно на рынке. В основном это банки. Почему они охотятся за ОВГЗ? Да потому что они сами торгуют на фондовых биржах, купить со скидкой для них означает гарантированно увеличить доходность по ОВГЗ с 12% годовых в вашем примере до ~18-28%. Ради такой доходности они не поскупятся и проведут не одну рекламную компанию в сми на тему как "выгодно продать ОВГЗ до срока погашения?" с целью найти простачков. Таких простачков они будут пугать тем, что ОВГЗ могут быть и не погашены. На самом деле это практически невозможно по причине того, что государство в трудный момент, если он вдруг случился, легко примет решение осуществить небольшую денежную эмиссию с целью осуществить погашение ОВГЗ в полном объеме и в срок.



2. При принятии решения включиться в работу по покупке ОВГЗ каждый должен знать, что брокеры - это посредники, которые в любом случае получат свою комиссию даже если вы ничего не заработаете или понесете убытки от своих неудачных инвестиций. Хотя покупку ОВГЗ сложно назвать инвестицией. Это скорее попытка сохранить свои деньги от инфляции в надежных государственных бумагах. Так вот - чем меньше вы будете обращаться к брокерам, тем лучше для вашей попытки сохранить свои деньги. Можно ли избежать общения с брокерами при покупке ОВГЗ. К сожалению, нельзя, но можно минимизировать количество их услуг для вас и соответственно ваши затраты на них. Как это сделать? Осуществить покупку ОВГЗ при первичном их размещении Минфином.



3. Самое выгодное дело это приобретать ОВГЗ через солидный банк (возможно государственный), который способен осуществить эту услугу для вас. Предварительно вам нужно открыть счет в ценных бумагах. Нужно и правильно для вас выбрать самого выгодного хранителя ценных бумаг (самого надежного и дешевого). Цены на услуги хранителей могут отличаться на целый порядок.



Некоторые банки вообще не хотят работать с чужими хранителями, так как они сами являются хранителями и предлагают активно свои услуги. Но стоимость их услуг там естественно сильно завышена. Будьте внимательны и просчитывайте заранее все эти моменты, торгуйтесь активнее. Также банки имеют собственных брокеров среди своих сотрудников и включают стоимость их работы в свой прайс. Брокеры банковские недорогие как правило, так как у них узкая специализация. Но банк может завысить цены на них легко. Это ведь банк. Поэтому торгуйтесь и требуйте чтобы стоимость услуг банка по приобретению для вас ОВГЗ была фиксированной и однозначной для запланированного вами количества ОВГЗ для покупки.



Какую банк по договору должен предоставить вам услугу? Например, приобрести на первичном размещении в НБУ ОВГЗ в нужном количестве и с доходностью, не меньшей, чем вы указали. Вы будете обязаны перевести на счет банка сумму денег, из которой банк оплатит стоимость приобретенных ОВГЗ для вас и разместит их на вашем счете в ценных бумагах. При этом при покупке для вас ОВГЗ выбранным вами банком, банк обеспечит передачу в Национальный депозитарий данных о вашем расчетном счете в гривнах или валюте, куда будут перечислены вам деньги в момент выплаты купонов и/или погашения купленных вами ОВГЗ. Национальный депозитарий после отправки вам денег на счет при погашении ОВГЗ автоматически гасит Глобальный Сертификат и списывает уже погашенные ОВГЗ с вашего счета в ценных бумагах.



И вы станете богаче на ваши 12% от суммы купленных ОВГЗ за минусом услуг банка со своим дешевым брокером и хранителя, величина которых зависит от ваших умений торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке, а также от размера ваших инвестиций. Ведь чем больше инвестируете, тем меньше получаются в процентах ваши расходы от размера инвестиций. Как правило.



4. Если у вас по какой-то причине не получается купить ОВГЗ при первичном их размещении, то вы же можете попытаться их купить на вторичном рынке. На вторичном рынке торгуют ОВГЗ обычно банки, которые купили их для себя, а не под конкретного клиента. И получается, что они купили с доходностью под указанные вами, например, 12% годовых, а будут пытаться их перепродать дороже номинала, снижая итоговую доходность ОВГЗ до 4-6%. И это еще не считая услуг хранителя и брокера. Тут и выходит на первый план брокер. Он ищет на рынке ОВГЗ лучшие предложения и в итоге купить сможет для вас с расчетной доходностью 5,5-6%, ну и дополнительно сдерет с вас еще 1-2% доходности от ОВГЗ.



Поэтому смотрите пункт 1. Удачи. 1. Если вы хотите заработать на ОВГЗ, а не потерять свои трудно заработанные деньги, то не в коем случае не пытайтесь продать свои ОВГЗ до срока их погашения. Желающих купить ваши ОВГЗ со скидкой (а это самый надежный финансовый актив в Украине, к тому же еще достаточно доходный) полно на рынке. В основном это банки. Почему они охотятся за ОВГЗ? Да потому что они сами торгуют на фондовых биржах, купить со скидкой для них означает гарантированно увеличить доходность по ОВГЗ с 12% годовых в вашем примере до ~18-28%. Ради такой доходности они не поскупятся и проведут не одну рекламную компанию в сми на тему как "выгодно продать ОВГЗ до срока погашения?" с целью найти простачков. Таких простачков они будут пугать тем, что ОВГЗ могут быть и не погашены. На самом деле это практически невозможно по причине того, что государство в трудный момент, если он вдруг случился, легко примет решение осуществить небольшую денежную эмиссию с целью осуществить погашение ОВГЗ в полном объеме и в срок.2. При принятии решения включиться в работу по покупке ОВГЗ каждый должен знать, что брокеры - это посредники, которые в любом случае получат свою комиссию даже если вы ничего не заработаете или понесете убытки от своих неудачных инвестиций. Хотя покупку ОВГЗ сложно назвать инвестицией. Это скорее попытка сохранить свои деньги от инфляции в надежных государственных бумагах. Так вот - чем меньше вы будете обращаться к брокерам, тем лучше для вашей попытки сохранить свои деньги. Можно ли избежать общения с брокерами при покупке ОВГЗ. К сожалению, нельзя, но можно минимизировать количество их услуг для вас и соответственно ваши затраты на них. Как это сделать?3. Самое выгодное дело это приобретать ОВГЗ через солидный банк (возможно государственный), который способен осуществить эту услугу для вас. Предварительно вам нужно открыть счет в ценных бумагах. Нужно и правильно для вас выбрать самого выгодного хранителя ценных бумаг (самого надежного и дешевого). Цены на услуги хранителей могут отличаться на целый порядок.Некоторые банки вообще не хотят работать с чужими хранителями, так как они сами являются хранителями и предлагают активно свои услуги. Но стоимость их услуг там естественно сильно завышена. Будьте внимательны и просчитывайте заранее все эти моменты, торгуйтесь активнее. Также банки имеют собственных брокеров среди своих сотрудников и включают стоимость их работы в свой прайс. Брокеры банковские недорогие как правило, так как у них узкая специализация. Но банк может завысить цены на них легко. Это ведь банк.Поэтому торгуйтесь и требуйте чтобы стоимость услуг банка по приобретению для вас ОВГЗ была фиксированной и однозначной для запланированного вами количества ОВГЗ для покупки.Какую банк по договору должен предоставить вам услугу? Например, приобрести на первичном размещении в НБУ ОВГЗ в нужном количестве и с доходностью, не меньшей, чем вы указали. Вы будете обязаны перевести на счет банка сумму денег, из которой банк оплатит стоимость приобретенных ОВГЗ для вас и разместит их на вашем счете в ценных бумагах. При этом при покупке для вас ОВГЗ выбранным вами банком, банк обеспечит передачу в Национальный депозитарий данных о вашем расчетном счете в гривнах или валюте, куда будут перечислены вам деньги в момент выплаты купонов и/или погашения купленных вами ОВГЗ. Национальный депозитарий после отправки вам денег на счет при погашении ОВГЗ автоматически гасит Глобальный Сертификат и списывает уже погашенные ОВГЗ с вашего счета в ценных бумагах.И вы станете богаче на ваши 12% от суммы купленных ОВГЗ за минусом услуг банка со своим дешевым брокером и хранителя, величина которых зависит от ваших умений торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке, а также от размера ваших инвестиций. Ведь чем больше инвестируете, тем меньше получаются в процентах ваши расходы от размера инвестиций. Как правило.4. Если у вас по какой-то причине не получается купить ОВГЗ при первичном их размещении, то вы же можете попытаться их купить на вторичном рынке. На вторичном рынке торгуют ОВГЗ обычно банки, которые купили их для себя, а не под конкретного клиента. И получается, что они купили с доходностью под указанные вами, например, 12% годовых, а будут пытаться их перепродать дороже номинала, снижая итоговую доходность ОВГЗ до 4-6%. И это еще не считая услуг хранителя и брокера. Тут и выходит на первый план брокер. Он ищет на рынке ОВГЗ лучшие предложения и в итоге купить сможет для вас с расчетной доходностью 5,5-6%, ну и дополнительно сдерет с вас еще 1-2% доходности от ОВГЗ.Поэтому смотрите пункт 1. Удачи. buratinyo

Повідомлень: 1448 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2831 раз. Подякували: 502 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 11:51 buratinyo

Спасибо расширенный и детальный ответ!

Еще еще пару вопросов:

1. Где можно освоить матчасть по ОВГЗ? Понимаю, что работе с ЦБ учатся долго и серьезно, но хотелось бы понять, как все происходит с досрочной продажей. Как-то удивительно, что с 12% доходности, после продажи на бирже, остается только половина. Я же могу выставить цену, по которой готов продать.

2. Какое Ваше мнение по поводу размещения сейчас ОВГЗ: доллар под 3,7% на год/два или грн под 12%, и на какой срок?

Спасибо dimafin18 Повідомлень: 2 З нами з: 22.06.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:29 dimafin18 написав: buratinyo

Спасибо расширенный и детальный ответ!

Еще еще пару вопросов:

1. Где можно освоить матчасть по ОВГЗ? Понимаю, что работе с ЦБ учатся долго и серьезно, но хотелось бы понять, как все происходит с досрочной продажей. Как-то удивительно, что с 12% доходности, после продажи на бирже, остается только половина. Я же могу выставить цену, по которой готов продать.

2. Какое Ваше мнение по поводу размещения сейчас ОВГЗ: доллар под 3,7% на год/два или грн под 12%, и на какой срок?

Спасибо Спасибо расширенный и детальный ответ!Еще еще пару вопросов:1. Где можно освоить матчасть по ОВГЗ? Понимаю, что работе с ЦБ учатся долго и серьезно, но хотелось бы понять, как все происходит с досрочной продажей. Как-то удивительно, что с 12% доходности, после продажи на бирже, остается только половина. Я же могу выставить цену, по которой готов продать.2. Какое Ваше мнение по поводу размещения сейчас ОВГЗ: доллар под 3,7% на год/два или грн под 12%, и на какой срок?Спасибо



2. У меня нет никакого мнения на этот счет. Если у Вас есть несколько миллионов гривен, которые завалялись и обесцениваются, то купить на них ОВГЗ намного выгоднее, чем разместить на депозите, например. Ведь доход от ОВГЗ не облагается налогами, в отличии от тех же депозитов, ставки на которые сегодня преимущественно колеблются в районе 5-8% годовых, что получается существенно ниже, чем проценты по ОВГЗ. Очевидно можно предположить, что банки на деньги от тех самых депозитов покупают себе ОВГЗ с доходностью уже 12%. И на эти надежнейшие 4-7% они могут без рисков прожить долгое время.



Сроки оптимальные Вам лучше самому определить при покупке ОВГЗ. Ведь никто ж кроме Вас не может знать когда Вам очень понадобятся обратно Ваши миллионы, которые сегодня Вы хотите пристроить ненадолго и надежно.



1. Почитайте самостоятельно все законы о фондовом рынке, а также решения Комиссии по ценным бумагам - эти крутые первоисточники дадут Вам самые точные ответы на все Ваши вопросы. Верить можно только им. Все остальные "источники" - консультанты, брокеры, хранители, банки просто хотят подоить клиента. А значит им верить нельзя и нужно все перепроверять несколько раз.



Потерять в итоге половину доходности при досрочной продаже купленных ОВГЗ это на самом деле, как мне кажется, еще самый удачный вариант. Потери чаще всего будут намного больше при досрочной продаже. Досрочно ведь продают только те, кому очень срочно понадобились деньги, а за это принято платить. Вот если Вы депозит в банке хотите досрочно разорвать, то банк, если согласится, вернет Вам деньги, снизив доходность по Вашему депозиту аж до 0.



Если же Вы выставите свои ОВГЗ дорого, то на бирже их просто никто не купит. Все покупают ОВГЗ только с дисконтом. Есть же рыночная дисконтная цена и брокер как никто другой это понимает и поэтому не захочет тратить свое время на Вас с нереальными хотелками. Ему ведь надо быстрее осуществить сделку и заработать, а не ждать у моря хорошей погоды. Это как продавать стандартный товар по цене значительно выше рынка. Его точно никто не купит, особенно если на рынке полно предложений по конкурентным ценам. 2. У меня нет никакого мнения на этот счет. Если у Вас есть несколько миллионов гривен, которые завалялись и обесцениваются, то купить на них ОВГЗ намного выгоднее, чем разместить на депозите, например. Ведь доход от ОВГЗ не облагается налогами, в отличии от тех же депозитов, ставки на которые сегодня преимущественно колеблются в районе 5-8% годовых, что получается существенно ниже, чем проценты по ОВГЗ. Очевидно можно предположить, что банки на деньги от тех самых депозитов покупают себе ОВГЗ с доходностью уже 12%. И на эти надежнейшие 4-7% они могутпрожить долгое время.Сроки оптимальные Вам лучше самому определить при покупке ОВГЗ. Ведь никто ж кроме Вас не может знать когда Вам очень понадобятся обратно Ваши миллионы, которые сегодня Вы хотите пристроить ненадолго и надежно.1. Почитайте самостоятельно все законы о фондовом рынке, а также решения Комиссии по ценным бумагам - эти крутые первоисточники дадут Вам самые точные ответы на все Ваши вопросы. Верить можно только им. Все остальные "источники" - консультанты, брокеры, хранители, банки просто хотят подоить клиента. А значит им верить нельзя и нужно все перепроверять несколько раз.Потерять в итоге половину доходности при досрочной продаже купленных ОВГЗ это на самом деле, как мне кажется, еще самый удачный вариант. Потери чаще всего будут намного больше при досрочной продаже. Досрочно ведь продают только те, кому очень срочно понадобились деньги, а за это принято платить. Вот если Вы депозит в банке хотите досрочно разорвать, то банк, если согласится, вернет Вам деньги, снизив доходность по Вашему депозиту аж до 0.Если же Вы выставите свои ОВГЗ дорого, то на бирже их просто никто не купит. Все покупают ОВГЗ только с дисконтом. Есть же рыночная дисконтная цена и брокер как никто другой это понимает и поэтому не захочет тратить свое время на Вас с нереальными хотелками. Ему ведь надо быстрее осуществить сделку и заработать, а не ждать у моря хорошей погоды. Это как продавать стандартный товар по цене значительно выше рынка. Его точно никто не купит, особенно если на рынке полно предложений по конкурентным ценам. buratinyo

Повідомлень: 1448 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2831 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:11 buratinyo написав: dimafin18 написав: Добрый день!

Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?

Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо Добрый день!Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо

1. Если вы хотите заработать на ОВГЗ, а не потерять свои трудно заработанные деньги, то не в коем случае не пытайтесь продать свои ОВГЗ до срока их погашения. Желающих купить ваши ОВГЗ со скидкой (а это самый надежный финансовый актив в Украине, к тому же еще достаточно доходный) полно на рынке. В основном это банки. Почему они охотятся за ОВГЗ? Да потому что они сами торгуют на фондовых биржах, купить со скидкой для них означает гарантированно увеличить доходность по ОВГЗ с 12% годовых в вашем примере до ~18-28%. Ради такой доходности они не поскупятся и проведут не одну рекламную компанию в сми на тему как "выгодно продать ОВГЗ до срока погашения?" с целью найти простачков. Таких простачков они будут пугать тем, что ОВГЗ могут быть и не погашены. На самом деле это практически невозможно по причине того, что государство в трудный момент, если он вдруг случился, легко примет решение осуществить небольшую денежную эмиссию с целью осуществить погашение ОВГЗ в полном объеме и в срок.



2. При принятии решения включиться в работу по покупке ОВГЗ каждый должен знать, что брокеры - это посредники, которые в любом случае получат свою комиссию даже если вы ничего не заработаете или понесете убытки от своих неудачных инвестиций. Хотя покупку ОВГЗ сложно назвать инвестицией. Это скорее попытка сохранить свои деньги от инфляции в надежных государственных бумагах. Так вот - чем меньше вы будете обращаться к брокерам, тем лучше для вашей попытки сохранить свои деньги. Можно ли избежать общения с брокерами при покупке ОВГЗ. К сожалению, нельзя, но можно минимизировать количество их услуг для вас и соответственно ваши затраты на них. Как это сделать? Осуществить покупку ОВГЗ при первичном их размещении Минфином.



3. Самое выгодное дело это приобретать ОВГЗ через солидный банк (возможно государственный), который способен осуществить эту услугу для вас. Предварительно вам нужно открыть счет в ценных бумагах. Нужно и правильно для вас выбрать самого выгодного хранителя ценных бумаг (самого надежного и дешевого). Цены на услуги хранителей могут отличаться на целый порядок.



Некоторые банки вообще не хотят работать с чужими хранителями, так как они сами являются хранителями и предлагают активно свои услуги. Но стоимость их услуг там естественно сильно завышена. Будьте внимательны и просчитывайте заранее все эти моменты, торгуйтесь активнее. Также банки имеют собственных брокеров среди своих сотрудников и включают стоимость их работы в свой прайс. Брокеры банковские недорогие как правило, так как у них узкая специализация. Но банк может завысить цены на них легко. Это ведь банк. Поэтому торгуйтесь и требуйте чтобы стоимость услуг банка по приобретению для вас ОВГЗ была фиксированной и однозначной для запланированного вами количества ОВГЗ для покупки.



Какую банк по договору должен предоставить вам услугу? Например, приобрести на первичном размещении в НБУ ОВГЗ в нужном количестве и с доходностью, не меньшей, чем вы указали. Вы будете обязаны перевести на счет банка сумму денег, из которой банк оплатит стоимость приобретенных ОВГЗ для вас и разместит их на вашем счете в ценных бумагах. При этом при покупке для вас ОВГЗ выбранным вами банком, банк обеспечит передачу в Национальный депозитарий данных о вашем расчетном счете в гривнах или валюте, куда будут перечислены вам деньги в момент выплаты купонов и/или погашения купленных вами ОВГЗ. Национальный депозитарий после отправки вам денег на счет при погашении ОВГЗ автоматически гасит Глобальный Сертификат и списывает уже погашенные ОВГЗ с вашего счета в ценных бумагах.



И вы станете богаче на ваши 12% от суммы купленных ОВГЗ за минусом услуг банка со своим дешевым брокером и хранителя, величина которых зависит от ваших умений торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке, а также от размера ваших инвестиций. Ведь чем больше инвестируете, тем меньше получаются в процентах ваши расходы от размера инвестиций. Как правило.



4. Если у вас по какой-то причине не получается купить ОВГЗ при первичном их размещении, то вы же можете попытаться их купить на вторичном рынке. На вторичном рынке торгуют ОВГЗ обычно банки, которые купили их для себя, а не под конкретного клиента. И получается, что они купили с доходностью под указанные вами, например, 12% годовых, а будут пытаться их перепродать дороже номинала, снижая итоговую доходность ОВГЗ до 4-6%. И это еще не считая услуг хранителя и брокера. Тут и выходит на первый план брокер. Он ищет на рынке ОВГЗ лучшие предложения и в итоге купить сможет для вас с расчетной доходностью 5,5-6%, ну и дополнительно сдерет с вас еще 1-2% доходности от ОВГЗ.



Поэтому смотрите пункт 1. Удачи. 1. Если вы хотите заработать на ОВГЗ, а не потерять свои трудно заработанные деньги, то не в коем случае не пытайтесь продать свои ОВГЗ до срока их погашения. Желающих купить ваши ОВГЗ со скидкой (а это самый надежный финансовый актив в Украине, к тому же еще достаточно доходный) полно на рынке. В основном это банки. Почему они охотятся за ОВГЗ? Да потому что они сами торгуют на фондовых биржах, купить со скидкой для них означает гарантированно увеличить доходность по ОВГЗ с 12% годовых в вашем примере до ~18-28%. Ради такой доходности они не поскупятся и проведут не одну рекламную компанию в сми на тему как "выгодно продать ОВГЗ до срока погашения?" с целью найти простачков. Таких простачков они будут пугать тем, что ОВГЗ могут быть и не погашены. На самом деле это практически невозможно по причине того, что государство в трудный момент, если он вдруг случился, легко примет решение осуществить небольшую денежную эмиссию с целью осуществить погашение ОВГЗ в полном объеме и в срок.2. При принятии решения включиться в работу по покупке ОВГЗ каждый должен знать, что брокеры - это посредники, которые в любом случае получат свою комиссию даже если вы ничего не заработаете или понесете убытки от своих неудачных инвестиций. Хотя покупку ОВГЗ сложно назвать инвестицией. Это скорее попытка сохранить свои деньги от инфляции в надежных государственных бумагах. Так вот - чем меньше вы будете обращаться к брокерам, тем лучше для вашей попытки сохранить свои деньги. Можно ли избежать общения с брокерами при покупке ОВГЗ. К сожалению, нельзя, но можно минимизировать количество их услуг для вас и соответственно ваши затраты на них. Как это сделать?3. Самое выгодное дело это приобретать ОВГЗ через солидный банк (возможно государственный), который способен осуществить эту услугу для вас. Предварительно вам нужно открыть счет в ценных бумагах. Нужно и правильно для вас выбрать самого выгодного хранителя ценных бумаг (самого надежного и дешевого). Цены на услуги хранителей могут отличаться на целый порядок.Некоторые банки вообще не хотят работать с чужими хранителями, так как они сами являются хранителями и предлагают активно свои услуги. Но стоимость их услуг там естественно сильно завышена. Будьте внимательны и просчитывайте заранее все эти моменты, торгуйтесь активнее. Также банки имеют собственных брокеров среди своих сотрудников и включают стоимость их работы в свой прайс. Брокеры банковские недорогие как правило, так как у них узкая специализация. Но банк может завысить цены на них легко. Это ведь банк.Поэтому торгуйтесь и требуйте чтобы стоимость услуг банка по приобретению для вас ОВГЗ была фиксированной и однозначной для запланированного вами количества ОВГЗ для покупки.Какую банк по договору должен предоставить вам услугу? Например, приобрести на первичном размещении в НБУ ОВГЗ в нужном количестве и с доходностью, не меньшей, чем вы указали. Вы будете обязаны перевести на счет банка сумму денег, из которой банк оплатит стоимость приобретенных ОВГЗ для вас и разместит их на вашем счете в ценных бумагах. При этом при покупке для вас ОВГЗ выбранным вами банком, банк обеспечит передачу в Национальный депозитарий данных о вашем расчетном счете в гривнах или валюте, куда будут перечислены вам деньги в момент выплаты купонов и/или погашения купленных вами ОВГЗ. Национальный депозитарий после отправки вам денег на счет при погашении ОВГЗ автоматически гасит Глобальный Сертификат и списывает уже погашенные ОВГЗ с вашего счета в ценных бумагах.И вы станете богаче на ваши 12% от суммы купленных ОВГЗ за минусом услуг банка со своим дешевым брокером и хранителя, величина которых зависит от ваших умений торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке, а также от размера ваших инвестиций. Ведь чем больше инвестируете, тем меньше получаются в процентах ваши расходы от размера инвестиций. Как правило.4. Если у вас по какой-то причине не получается купить ОВГЗ при первичном их размещении, то вы же можете попытаться их купить на вторичном рынке. На вторичном рынке торгуют ОВГЗ обычно банки, которые купили их для себя, а не под конкретного клиента. И получается, что они купили с доходностью под указанные вами, например, 12% годовых, а будут пытаться их перепродать дороже номинала, снижая итоговую доходность ОВГЗ до 4-6%. И это еще не считая услуг хранителя и брокера. Тут и выходит на первый план брокер. Он ищет на рынке ОВГЗ лучшие предложения и в итоге купить сможет для вас с расчетной доходностью 5,5-6%, ну и дополнительно сдерет с вас еще 1-2% доходности от ОВГЗ.Поэтому смотрите пункт 1. Удачи.



Не соглашусь, что брокер возьмет 1-2% доходности. Например, ICU продает облигацию с доходностью 11%, при доходности той же облигации на аукционе Минфина 11,3%. Комиссий никаких нет (10 гривен за сделку в расчет не берем), если проводить ее на их мобильной платформе. Не соглашусь, что брокер возьмет 1-2% доходности. Например, ICU продает облигацию с доходностью 11%, при доходности той же облигации на аукционе Минфина 11,3%. Комиссий никаких нет (10 гривен за сделку в расчет не берем), если проводить ее на их мобильной платформе. igor_kir Повідомлень: 10 З нами з: 28.04.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 чер, 2021 13:30 igor_kir написав:

Не соглашусь, что брокер возьмет 1-2% доходности. Например, ICU продает облигацию с доходностью 11%, при доходности той же облигации на аукционе Минфина 11,3%. Комиссий никаких нет (10 гривен за сделку в расчет не берем), если проводить ее на их мобильной платформе. Не соглашусь, что брокер возьмет 1-2% доходности. Например, ICU продает облигацию с доходностью 11%, при доходности той же облигации на аукционе Минфина 11,3%. Комиссий никаких нет (10 гривен за сделку в расчет не берем), если проводить ее на их мобильной платформе.



0. Это же КУА, а не брокер. КУА выполняет пожелания собственника активов, который в этом случае решил обменять ОВГЗ на деньги досрочно, если я правильно понял.

1. Где КУА продает указанные ОВГЗ?

2. Почему продает и в каком количестве?

3. Доходность 11% это номинальная или фактическая с учетом того, что по облигациям уже были выплачены часть купонов? Здесь может быть обычная манипуляция данными от продавца, желающего чтобы его предложение выглядело получше для не слишком опытного покупателя.

4. Аукцион Минфина это первичное размещение ОВГЗ, если там еще можно купить и доходность выше, то кто ж купит у КУА, которая уже даже часть купонов получить могла, снизив фактическую доходность продаваемых ею ОВГЗ? Получается, что полного размещения указанной ОВГЗ еще не произошло? В этом случае на вторичном рынке у КУА никто не купит, если она не предложит с доходностью повыше.

5. Код ISIN для этих ОВГЗ знаете? Это позволит оценить их рыночную стоимость на сегодня. 0. Это же КУА, а не брокер. КУА выполняет пожелания собственника активов, который в этом случае решил обменять ОВГЗ на деньги досрочно, если я правильно понял.1. Где КУА продает указанные ОВГЗ?2. Почему продает и в каком количестве?3. Доходность 11% это номинальная или фактическая с учетом того, что по облигациям уже были выплачены часть купонов? Здесь может быть обычная манипуляция данными от продавца, желающего чтобы его предложение выглядело получше для не слишком опытного покупателя.4. Аукцион Минфина это первичное размещение ОВГЗ, если там еще можно купить и доходность выше, то кто ж купит у КУА, которая уже даже часть купонов получить могла, снизив фактическую доходность продаваемых ею ОВГЗ? Получается, что полного размещения указанной ОВГЗ еще не произошло? В этом случае на вторичном рынке у КУА никто не купит, если она не предложит с доходностью повыше.5. Код ISIN для этих ОВГЗ знаете? Это позволит оценить их рыночную стоимость на сегодня. buratinyo

Повідомлень: 1448 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2831 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Рынок ОВГЗ 1 ... 206 , 207 , 208

once_upon_a_time » Чет 28 лип, 2016 15:23 2076 555561

pret Пон 28 чер, 2021 11:46 Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4 , 5 , 6

Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32 53 23186

sinowi Вів 13 кві, 2021 14:21 передача овгз между родственниками

zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27 1 15617

asti Суб 29 чер, 2019 20:12