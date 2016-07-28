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ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:17
V2 написав: cohan написав:
и все станет кристалльно понятно, равно как и с кем работать
І яких висновків дійшли?
Брокер - зло! Жадный хочет забрать мой шекель!
Банки - тоже зло! Но, не такой жадный, как брокер
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:25
V2 написав: cohan написав:
и все станет кристалльно понятно, равно как и с кем работать
І яких висновків дійшли?
как пройдет сделка (еще финмон, слезами обливаюсь глядя на снижающиеся ставки), буду продавать консультацию ))))
и парочке местных собеседников выражу благодарность, помогли сложить картину
но попобегать попочитать попосчитать пришлось
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cohan
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Додано: Вів 03 тра, 2022 19:26
пытаюсь разобраться в ОВГЗ. Читаю. Но есть много непонятного.
Покупка-зачем нужен брокер,чтобы купить в банке? Я сам не могу сделать покупку в банке?
Хранение ОВГЗ- зачем их где-то хранить? Дома положить не вариант?
Читал тут,что купив ОВГЗ,надо постоянно мониторить рынок и т.д. И что это даст? Всеравно же покупаешь их на 6 мес,1 год...Если наметится какая-то жопа,что я смогу сделать с ОВГЗ?
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mann
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Додано: Вів 03 тра, 2022 20:51
mann написав:
Покупка-зачем нужен брокер,чтобы купить в банке?
Можно в брокере, можно через банк.
mann написав:
Хранение ОВГЗ- зачем их где-то хранить? Дома положить не вариант?
Увы, дома не получиться. Должен быть профессиональных хранитель.
mann написав:
Читал тут,что купив ОВГЗ,надо постоянно мониторить рынок и т.д. И что это даст?
Можете не мониторить. Оформить как депозити и забыть на 6, 12 месяцев.
mann написав:
Если наметится какая-то жопа,что я смогу сделать с ОВГЗ?
ОВГЗ можно прдодать в любой момент. Если ставки начнеть падать -- вам это выходно, если проц. ставка начнет расти - вам не выгодно.
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Yuri_Z
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Додано: Вів 03 тра, 2022 21:19
Yuri_Z написав:
ОВГЗ можно прдодать в любой момент. Если ставки начнеть падать -- вам это выходно, если проц. ставка начнет расти - вам не выгодно.
про єто можете подробнее рассказать? Спасибо
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mann
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Додано: Вів 03 тра, 2022 22:14
mann Допустим вы купили ОВГЗ со ставкой 10%. Прошло пару месяцев и ставка опустилась до 8%. Вы можете продать, при этом получить проценты за эти пару месяцев, + бонус разницы 10% и 8% (будет чуть меньше двух проц.).
И наоборот: если за пару месяцев ставка уйдет на 12%, а вы покупали по 10%, то при продаже вы просто уйдете где-то в ноль.
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Yuri_Z
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Додано: Вів 03 тра, 2022 23:55
Yuri_Z написав:mann
Допустим вы купили ОВГЗ со ставкой 10%. Прошло пару месяцев и ставка опустилась до 8%. Вы можете продать, при этом получить проценты за эти пару месяцев, + бонус разницы 10% и 8% (будет чуть меньше двух проц.).
И наоборот: если за пару месяцев ставка уйдет на 12%, а вы покупали по 10%, то при продаже вы просто уйдете где-то в ноль.
в жизни немного не так: продавать смысл есть если нужны деньги (типа досрочно депозит расторгнуть), потери при этом 1-2%, соответственно ОВГЗ надо подержать 3 мес чтобы в ноль выйти
а все эти "поднялась снизилась" один в один с курсом доллара: вроде и наварлил, а долларов столько же
рекомендую начать от 500к, все попробовать, дальше само понимание придет
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cohan
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:22
Yuri_Z написав:mann
Допустим вы купили ОВГЗ со ставкой 10%. Прошло пару месяцев и ставка опустилась до 8%. Вы можете продать, при этом получить проценты за эти пару месяцев, + бонус разницы 10% и 8% (будет чуть меньше двух проц.).
И наоборот: если за пару месяцев ставка уйдет на 12%, а вы покупали по 10%, то при продаже вы просто уйдете где-то в ноль.
всеравно не пойму(простите за глупые вопросы)-если я купил со ставкой 10%,то в конце срока я рассчитываю получить эти 10%. А если после моей покупки под 10%, ставка снизится то я причем? Или проценты могут меняться?
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mann
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:10
mann написав:
Если я купил со ставкой 10%,то в конце срока я рассчитываю получить эти 10%.
Да, получите свои 10%.
mann написав:
А если после моей покупки под 10%, ставка снизится то я причем? Или проценты могут меняться?
Это в том случае, если вы решите продать до окончания срока. Тогда есть нюанс.
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Yuri_Z
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