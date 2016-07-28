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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:46

  mann написав:купить военные облигации через монобанк нормальная тема?

А чого ж не нормальна? Краще за депозит, надійніше, дохідніше, можна в разі потреби продати, і війську допомога. Я через ПУМБ купую.
Mirax
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  Mirax написав:
  mann написав:купить военные облигации через монобанк нормальная тема?

А чого ж не нормальна? Краще за депозит, надійніше, дохідніше, можна в разі потреби продати, і війську допомога. Я через ПУМБ купую.

я именно через монобанк купить? Почему Вы в ПУМБ покупаете?
mann
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