Терминалы и банкоматы пополнения

в связи с "переходом к безналу" а также встречающимися вопросами "* [сюда название системы терминалов] не пришли деньги" и ограничением в 5000 собираю способы как лучше всего заводить деньги на счет, не используя кассу
я знаю:
1) банкоматы Альфы (5баллов, даже 5+ из 5) - едят до 200 купюр за раз, на карте мгновенно, с самой карты СЭП бесплатен, чужие тянучки бесплатны
2) терминалы ПУМБа (4 балла) - тоже можно всовывать не по одной купюре, но стремновато, толкалка бесплатна, непонятно с отлеживанием, вроде бы достаточно нескольких часов
3) Прокредит (4 балла) - стало больше отделение, машинки отлчные, можно пополнять валюту, сэп бесплатен, но, увы, сам прокредит стоит 250 в месяц неважно пользуешь или нет
4) ОТП банк, 3 балла, сама пополняха ок, но на вывод только СЭП по 2 грн за 10к
5) Аваль 3 балла - машинка для приема отличная, но вот вывод с карты Аваля , которая Раффайзен+ стоит 3 грн как и в ОТП
6) тут должен быть Приват, но по моей системе оценок он слишком низок из-за номера "возврат только на карту Привата" (согласен, ну а еще куда?), поэтому без комментариев
а - где еще можно всунуть нал?
P.S.
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