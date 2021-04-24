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ліцензія в Україні Букмекерська ліцензія в Україні + Додати

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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:59 Букмекерська ліцензія в Україні цьому пості , де говориться що регулятор існує, але його функція поки що незрозуміла.



Поясню, що маю на увазі. У відомого усім нам «сусіда» теж є регулятор, навіть два (інформація звідси ). У кожного з них є свій окремий координаційний центр (ЦУПІС), який фактично і приймає ставки. Тобто гравець один раз реєструється в ЦУПІС, а далі може ставити в будь-якій ліцензійній конторі. Таких в Росії близько 20. Сайти і дзеркала офшорних (неліцензійних) БК блокуються Роскомнадзором. А за останній рік цей орган почав лютувати і блокувати навіть платіжні системи, які працюють с БК без ліцензії.



У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.



Чи може хтось підказати з цього приводу? У нас планується така ж історія? Вітаю. Можливо не зовсім по темі сайту, але не знаю, де ще запитати. Думаю, уже багато хто чув, що в минулому місяці одна топова українська букмекерська контора отримала ліцензію на проведення діяльності, пов'язаної з азартними іграми. Наразі не зовсім зрозуміло, що це таке і як воно працює. Здається, що зараз це зроблено лише для маркетингу і реальної потреби в отриманні ліцензії немає. Підтвердження своїм думкам знайшов у, де говориться що регулятор існує, але його функція поки що незрозуміла.Поясню, що маю на увазі. У відомого усім нам «сусіда» теж є регулятор, навіть два (інформація). У кожного з них є свій окремий координаційний центр (ЦУПІС), який фактично і приймає ставки. Тобто гравець один раз реєструється в ЦУПІС, а далі може ставити в будь-якій ліцензійній конторі. Таких в Росії близько 20. Сайти і дзеркала офшорних (неліцензійних) БК блокуються Роскомнадзором. А за останній рік цей орган почав лютувати і блокувати навіть платіжні системи, які працюють с БК без ліцензії.У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.Чи може хтось підказати з цього приводу? У нас планується така ж історія? Trueteller Повідомлень: 1 З нами з: 24.04.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 кві, 2021 19:34 Trueteller написав: У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК. У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.

ИМХО.

Пойдём конечно по их пути.

Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можно

А потом уже будет блокировка.



Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф ИМХО.Пойдём конечно по их пути.Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можноА потом уже будет блокировка.Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14494 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7928 раз. Подякували: 3831 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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