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Криптобіржа Binance додає на
торги акції Apple і Microsoft

Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:48

Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво кріптовалютной біржі Binance заявило про лістинг токенов, забезпечених портфелем реальних акцій компаній Microstrategy, Apple і Microsoft.

Дивися повний текст Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft.
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Токены на акции. Финансовая пирамида растет.
kosunit3
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