Керівництво кріптовалютной біржі Binance заявило про лістинг токенов, забезпечених портфелем реальних акцій компаній Microstrategy, Apple і Microsoft.
Дивися повний текст Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 10:48
Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft
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Дивися повний текст Криптобіржа Binance додає на торги акції Apple і Microsoft.
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