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«Нафтогаз» підвищив ціни на газ для виробників тепла
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Додано: Чет 29 кві, 2021 16:03
Пропонуємо до обговорення:
ГК «Нафтогаз Трейдинг» направила великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 16:03
Почему молчите,для домохозяйств он тоже подорожал на 1 гривну
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