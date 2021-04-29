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«Нафтогаз» підвищив ціни
на газ для виробників тепла

«Нафтогаз» підвищив ціни на газ для виробників тепла
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 16:03

«Нафтогаз» підвищив ціни на газ для виробників тепла

Пропонуємо до обговорення:
ГК «Нафтогаз Трейдинг» направила великим виробникам теплової енергії пропозиції щодо укладання контрактів на постачання природного газу на комерційних засадах з 1 травня 2021 року.

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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 16:03

Почему молчите,для домохозяйств он тоже подорожал на 1 гривну
sena_2008atp
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