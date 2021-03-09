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Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 тра, 2021 12:53
Пропонуємо до обговорення:
У багатоповерхівках за стрибки напруги, які виникають у внутрішньо будинкових електромережах, відповідає організація, що обслуговує будинок (керуюча компанія, ОСББ, ЖЕК).
Дивися повний текст Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в електромережі
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Додано: Пон 03 тра, 2021 13:11
пропала вода - куда обращаться?
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