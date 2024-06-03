Всі військовозобов’язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.
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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Пропонуємо до обговорення:
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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Шановні форумчани, а Ви вже встигли оновити свої дані?
Пропонуємо голосування вище!
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:19
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
З розстрілами флудерів
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:33
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:56
Кого першого піймають, той напише.
Хто не напише, той редиска
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:47
Re: Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Що значить "чи розпочнуться"? Можливо у столиці влада трішки побоюється нагнітати і в плані мобіліції все не так жорстко, я от по областям.
На Волині, наприклад, тотальні облави біля вокзалів, центральних вулиць, великих ТЦ, супермаркетів і т.п. це вже історія, дане дійство місяці 2 як переросло в масове патрулювання цілого міста численних екіпажів ТЦК+поліція на транспортних засобах "на бляхах", що призначались ЗСУ (можна проїхатись до ТЦК у бусі NAVІ, наприклад)). І якщо раніше на вулицях просто видавали повістки, то зараз тих кого піймали відразу "запрошують" до себе в бус і доставляють в ТЦК.
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