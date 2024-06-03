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Що буде, якщо не оновити
дані в ТЦК після 16 липня

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA

А Ви вже оновили дані?

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня 3.9 5 18
Так, у ТЦК
6%
1
Так, через Резерв +
22%
4
Так у УНАПі
0
0
Ще ні, але планую
17%
3
Ні, і не планую
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня

Пропонуємо до обговорення:
Всі військовозобов’язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.

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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31

Шановні форумчани, а Ви вже встигли оновити свої дані?

Пропонуємо голосування вище!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:05

Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:19

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня

Investor_K написав:Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
З розстрілами флудерів
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:33

  Faceless написав:
Investor_K написав:Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
З розстрілами флудерів
А якщо серйозно, Яке Ваше бачення подальщих кроків держави стосовно ухилянтів (будемо називати речі своїми іменами)?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:56

  Investor_K написав:
  Faceless написав:
Investor_K написав:Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
З розстрілами флудерів
А якщо серйозно, Яке Ваше бачення подальщих кроків держави стосовно ухилянтів (будемо називати речі своїми іменами)?

Кого першого піймають, той напише.
Хто не напише, той редиска
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:47

Re: Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня

  Investor_K написав:чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?

Що значить "чи розпочнуться"? Можливо у столиці влада трішки побоюється нагнітати і в плані мобіліції все не так жорстко, я от по областям.
На Волині, наприклад, тотальні облави біля вокзалів, центральних вулиць, великих ТЦ, супермаркетів і т.п. це вже історія, дане дійство місяці 2 як переросло в масове патрулювання цілого міста численних екіпажів ТЦК+поліція на транспортних засобах "на бляхах", що призначались ЗСУ (можна проїхатись до ТЦК у бусі NAVІ, наприклад)). І якщо раніше на вулицях просто видавали повістки, то зараз тих кого піймали відразу "запрошують" до себе в бус і доставляють в ТЦК.
KolSer
 
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