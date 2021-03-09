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Куди звертатись, якщо виникають
перепади напруги в...

Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:53

Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...

Пропонуємо до обговорення:
У багатоповерхівках за стрибки напруги, які виникають у внутрішньо будинкових електромережах, відповідає організація, що обслуговує будинок (керуюча компанія, ОСББ, ЖЕК).

Дивися повний текст Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в електромережі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У багатоповерхівках за стрибки напруги, які виникають у внутрішньо будинкових електромережах, відповідає організація, що обслуговує будинок (керуюча компанія, ОСББ, ЖЕК).

Дивися повний текст Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в електромережі.

пропала вода - куда обращаться? :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:39

  Shaman написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У багатоповерхівках за стрибки напруги, які виникають у внутрішньо будинкових електромережах, відповідає організація, що обслуговує будинок (керуюча компанія, ОСББ, ЖЕК).

Дивися повний текст Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в електромережі.

пропала вода - куда обращаться? :mrgreen:

В полицию
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:50

  Shaman написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У багатоповерхівках за стрибки напруги, які виникають у внутрішньо будинкових електромережах, відповідає організація, що обслуговує будинок (керуюча компанія, ОСББ, ЖЕК).

Дивися повний текст Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в електромережі.

пропала вода - куда обращаться? :mrgreen:


к президенту :D :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 17:53

саме так, абсолютно будь-який пересічний споживач електрики має технічну можливість та достатню кваліфікацію для визначення того, де саме в мережі виникає перепад напруги і вже тоді певно знає до кого звертатися.... )))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 19:37

  Tamagoch написав:саме так, абсолютно будь-який пересічний споживач електрики має технічну можливість та достатню кваліфікацію для визначення того, де саме в мережі виникає перепад напруги і вже тоді певно знає до кого звертатися.... )))

Странный вы какой-то. Вы что не сидите и не наблюдаете часами показания вольтметра, воткнутого в розетку?
Dear_Sir
 
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статья ни о чём...
Тракторист
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