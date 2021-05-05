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Эмиграция в Норвегию.

Эмиграция в Норвегию.
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:56

Эмиграция в Норвегию.

Добрый день.Не уверен что угадал с разделом,модераторы поправьте.
Живу в Норвегии много лет.Предлагаю сотрудничество. От вас требуется идея бизнеса, от меня помощь в легализации вас и вашей семьи с правом на проживание и работы в Норвегии.
Например,если вы веб разработчик с мин. 5 летним стажем,можем развивать вебстудию.Или хотите вложить капитал в строительный бизнес.Сейчас бум на рынке недв.(участок земли стоит 100-200т€.Дом из бруса в Прибалтике 100-200т.€ ) продажная цена -от 600т.
Идеи приветствуются от простых до безумных,здесь менталитет немного отличающийся от нашего. Написал немного сумбурно.Пишите ,обсудим. awikipedia13#gmail.com
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