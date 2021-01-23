RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розмір державної соціальної
допомоги малозабезпеченій...

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Дивися повний текст Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї у 2021 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93601
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30

Что это за законы: взрослый человек должен жить на 794 гривны? У депутатов есть мозги, или они их пропили?
romangericht328
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна очікує до вересня €600 мільйонів допомоги від ЄС...
R2 » Сер 28 кві, 2021 10:49
5 529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 кві, 2021 20:25
ruvex
Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:12
8 1483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 00:43
kalugaanastasia7
Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому
R2 » П'ят 09 кві, 2021 08:07
1 161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 08:07
zenukua1992

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9805)
05.05.2021 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.