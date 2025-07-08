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В Україні залишать лише
один вид соціальної допомоги

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.

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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47

Ця, Жолновіч цим порушить права багатьох людей. Будуть масові звернення до ЕСПЧ.
Ось наприклад мені, навіщо ця базова допомога, яка залежить від доходу тих зі мною прописаний, та якщо я піду працювати, теж буде зменшуватися. Мені, як інваліду з дитинства ( тому хто отримує гарантовані соц.допомогу та пенсію по втраті годувальника) це не вигідно. А для них це економія коштів. Підміна понять та т.з. "реформа"( афера) від Мін.соц. політики.
seniyamaydaunov
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 21:51

А где получить эту поооиощь???????????!!! ОПЯТЬ ОБМАН??? Я ИНВАЛИД 2 Й ГРУППЫ И У МЕНЯ НИЩЕНСКАЯ ПЕНСИЯ 3 000 ГРВ!!! ГДЕ ПОМОЩЬ ВЫДАЮТ!!!?????? ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ!?????? ЛЮДЕЙ УЖЕ ДОБИВАЕТЕ НИЩЕТОЙ!!!! НА ТАБЛЕТКИ И УКОЛЫ И НА ПРОДУКТЫ ДАЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
elena7743
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 04:12

Туфта...Лучше скажите , как такое возможно в государстве что инвалид с детства не получает пенсию по потере кормильца, только потому что не найдет стажа...И живёт на нищенские 3038...
dron_kozel
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 16:22

Один человек уклонялся, получал з-ту в конвертах, а другой честно работал в шахте, например - после выхода на пенсию государство первому оказывает фин.поддержку, а второго считает обеспеченным и лишает льгот. Первый всю жизнь хитрил, а второй вносил в экономику свою лепту. В итоге: хапугу на пенсии защищают, а честному отказывают. Я считаю, что пора мин.соцполитике разобраться с этой проблемой и таких многочисленных случаях уже на законодательном уровне.
yalvizavi
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 14:00

  elena7743 написав:А где получить эту поооиощь???????????!!! ОПЯТЬ ОБМАН??? Я ИНВАЛИД 2 Й ГРУППЫ И У МЕНЯ НИЩЕНСКАЯ ПЕНСИЯ 3 000 ГРВ!!! ГДЕ ПОМОЩЬ ВЫДАЮТ!!!?????? ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ!?????? ЛЮДЕЙ УЖЕ ДОБИВАЕТЕ НИЩЕТОЙ!!!! НА ТАБЛЕТКИ И УКОЛЫ И НА ПРОДУКТЫ ДАЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!

Шановна Олено!
Ось куди можна звернутися:

Державна підтримка:
Управління соціального захисту за місцем фактичного проживання — подають заяву на пільги та додаткову допомогу для людей з інвалідністю.

Субсидії — оформлюються навіть за орендоване житло. Зараз діють спрощені умови.

ВПО (якщо Ви переселенка) — надається грошова допомога щомісяця, додатково до пенсії.

Гуманітарна допомога:
"Карітас Україна", "Право на захист", "Червоний Хрест", "Людина в біді" (People in Need) — допомагають продуктами, гігієною, ліками.

Деякі міжнародні фонди виплачують грошову допомогу (2200–6600 грн одноразово) — залежно від ситуації.

Що потрібно зробити:
Звернутися в місцевий ЦНАП або УПСЗН (можна телефоном або особисто).
Зареєструватися у волонтерських чатах чи Telegram-каналах гуманітарних ініціатив у Вашому місті.

З повагою,
Ірина_
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