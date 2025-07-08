В Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.
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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47
В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47
Ця, Жолновіч цим порушить права багатьох людей. Будуть масові звернення до ЕСПЧ.
Ось наприклад мені, навіщо ця базова допомога, яка залежить від доходу тих зі мною прописаний, та якщо я піду працювати, теж буде зменшуватися. Мені, як інваліду з дитинства ( тому хто отримує гарантовані соц.допомогу та пенсію по втраті годувальника) це не вигідно. А для них це економія коштів. Підміна понять та т.з. "реформа"( афера) від Мін.соц. політики.
Додано: Сер 09 лип, 2025 21:51
А где получить эту поооиощь???????????!!! ОПЯТЬ ОБМАН??? Я ИНВАЛИД 2 Й ГРУППЫ И У МЕНЯ НИЩЕНСКАЯ ПЕНСИЯ 3 000 ГРВ!!! ГДЕ ПОМОЩЬ ВЫДАЮТ!!!?????? ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ!?????? ЛЮДЕЙ УЖЕ ДОБИВАЕТЕ НИЩЕТОЙ!!!! НА ТАБЛЕТКИ И УКОЛЫ И НА ПРОДУКТЫ ДАЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!
Додано: Чет 10 лип, 2025 04:12
Туфта...Лучше скажите , как такое возможно в государстве что инвалид с детства не получает пенсию по потере кормильца, только потому что не найдет стажа...И живёт на нищенские 3038...
Додано: Чет 10 лип, 2025 16:22
Один человек уклонялся, получал з-ту в конвертах, а другой честно работал в шахте, например - после выхода на пенсию государство первому оказывает фин.поддержку, а второго считает обеспеченным и лишает льгот. Первый всю жизнь хитрил, а второй вносил в экономику свою лепту. В итоге: хапугу на пенсии защищают, а честному отказывают. Я считаю, что пора мин.соцполитике разобраться с этой проблемой и таких многочисленных случаях уже на законодательном уровне.
Додано: Вів 15 лип, 2025 14:00
Шановна Олено!
Ось куди можна звернутися:
Державна підтримка:
Управління соціального захисту за місцем фактичного проживання — подають заяву на пільги та додаткову допомогу для людей з інвалідністю.
Субсидії — оформлюються навіть за орендоване житло. Зараз діють спрощені умови.
ВПО (якщо Ви переселенка) — надається грошова допомога щомісяця, додатково до пенсії.
Гуманітарна допомога:
"Карітас Україна", "Право на захист", "Червоний Хрест", "Людина в біді" (People in Need) — допомагають продуктами, гігієною, ліками.
Деякі міжнародні фонди виплачують грошову допомогу (2200–6600 грн одноразово) — залежно від ситуації.
Що потрібно зробити:
Звернутися в місцевий ЦНАП або УПСЗН (можна телефоном або особисто).
Зареєструватися у волонтерських чатах чи Telegram-каналах гуманітарних ініціатив у Вашому місті.
З повагою,
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