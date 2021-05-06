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Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:14
Пропонуємо до обговорення:
У квітні цього року 147 нардепам виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані апарату Верховної Ради України.
Дивися повний текст Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:14
Чого вони всі такі бідні нещасні, де їх знаходять
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Чет 06 тра, 2021 08:25
p_a_l