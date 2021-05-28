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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:14
ворзель
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:16
жк ворзель-парк
8000 -9500 грн / м2 2017 "промокод Серьожа iду до вас"
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:31
Буча
Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24
Re: Нерухомість в передмісті Києва
Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:45
Таке відчуття, що в Київській області накинули 20-100% до цін на квартири 2016-2018 року. Ціни наздоганяють київські.
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