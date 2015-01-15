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Нерухомість в
передмісті Києва

Нерухомість в передмісті Києва
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:14

ворзель

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:16

жк ворзель-парк


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:31

Буча




vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:24

Re: Нерухомість в передмісті Києва

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:45

Таке відчуття, що в Київській області накинули 20-100% до цін на квартири 2016-2018 року. Ціни наздоганяють київські. :mrgreen:
tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:03

дарю бизнес идею

сейчас в святопетровском продаются ЖИРНЫЕ фасадные участки под гаражи 14*4 метра, в активно растущем районе вдоль дороги 2я улица от центральной аллеи.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... derIndex=2

если выкупить несколько, огородить забором, положить тротуарную плитку и поставить мафы можно сделать минирынок, либо офис с большой парковкой, построить сто, паркинг, либо вообще частный дом (тут надо менять назначение участка и тянуть коммуникации). Цена для фасадного участка отличная, за участком уже строятся многоэтажки.
vitaliian
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