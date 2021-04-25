Діяльність президента, ОПУ та інших служб забезпечують 625 працівників. Забезпечення діяльності коштуватиме 419,5 млн грн.
Дивися повний текст Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та ВР в 2021 році (інфографіка).
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46
Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та ВР в 2021 році (інфографіка).
Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46
А теперь такой же расчет сколько Кабмин и ВР скомуниздят у каждого украинца в 2021 году?
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:32
Дорогие нынче велосипеды.
Там по сценарию, чмо должно отсидеть. Чего тянут. Народ просит. Даже заждались.
Додано: Суб 15 тра, 2021 23:50
А Коломойский украл у каждого работающего украинца по 9,5 тыс.грн. То есть, в 120 раз больше.
Додано: Нед 16 тра, 2021 01:50
Re: Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:17
Джон
Очень просто. Украинцы вложились в его банк, а он из этих денег "прокредитовал" безвозвратно свои зарубежные фирмы. А государству потом пришлось из наших же налогов рефинансировать этот банк, что бы не загнулся.
Додано: Нед 16 тра, 2021 08:13
Re: Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та
А Ахметов по 30тыс.грн спионерил и ниче
Додано: Нед 16 тра, 2021 11:19
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