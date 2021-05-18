Трансформація банківських відділень

В рамках відкритої онлайн дискусії поговоримо про трансформацію класичних банківських відділень та спробуємо зазирнути в майбутнє. Все від дизайну, технологічного оснащення до економіки питання.
Серед експертів представники українських банків першопрохідців, які вже відкрили та тестують сучасні інноваційні цифрові формати відділень:
Член правління з розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку — Олег Клименко;
Керівник Дирекції з управління регіональною мережею ПриватБанк — Андрій Козловський;
Керівник першого унікального відділення ПриватБанк — Руслана Кришталь,
А також:
Директор з розвитку бізнесу компанії, яка розробляє та постачає сучасні рішення для автоматизації самообслуговування і заміни касових відділень 24/7 — RENOME SMART, Валерій Сіроштан. До речі, компанія спільно з Прокредит Банк в березні поточного року запустили перші в Україні відділення без кас у торгових центрах «Аладін», «Блок», «SkyMall», «Retroville».
Засновник і стратегічний директор компанії IDNT, яка вже понад 15 років спеціалізується на розробці і впровадженні форматів точок продажів для роздрібних мереж, сервісних компаній і банків, Микола Чумак. Він вивчав дизайн банків у Лондоні, Гонконзі, Сінгапурі і Токіо, працював з більш ніж 200 мережами роздрібної торгівлі, магазинами, банками, такими як Rozetka, Київстар, Samsung, Comfy, Нова Пошта, Toyota, Metro Cash & Carry, Антошка, Credit Agricole Bank, Raiffeisen Bank Aval, Amway.
Під час ефіру буде діяти активний чат, де можна поставити свої питанням експертам дискусії.
Всіх, хто цікавиться сучасними діджитал трендами, запрошуємо до перегляду безкоштовно. Посилання на трансляцію буде надіслано після