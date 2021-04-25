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Найдорожчий футбольний бренд
світу: хто входить в десятку

Найдорожчий футбольний бренд світу: хто входить в десятку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:39

Найдорожчий футбольний бренд світу: хто входить в десятку

Пропонуємо до обговорення:
*Топ-10 найдорожчих футбольних брендів світу:*

Дивися повний текст Найдорожчий футбольний бренд світу: хто входить в десятку.
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