В Україні з’явилася новинка від китайського автовиробника BYD — розкішний та надпотужний позашляховик Yangwang U8. Один із перших екземплярів помітили на дорогах Одеси.
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В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:15
В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
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Дивися повний текст
В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
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