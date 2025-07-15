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В Україні з’явився найдорожчий
BYD за 9 мільйонів (фото)

В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 17:15

В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’явилася новинка від китайського автовиробника BYD — розкішний та надпотужний позашляховик Yangwang U8. Один із перших екземплярів помітили на дорогах Одеси.

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В Україні з’явився найдорожчий BYD за 9 мільйонів (фото)
R2
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Цеж скільки дронів можно було купити?
salvydas
 
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