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Finance.ua: ФЛП положены около
20 тыс. грн декретных...

Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40

Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...

Пропонуємо до обговорення:
Пошаговая инструкция
Меня зовут Алина. Я – физическое лицо-предприниматель, и хочу поделиться с вами полезной инструкцией: как получить возмещение для ФЛП по декретным выплатам. Это почти 20 тысяч гривен. Все проверено на личном опыте.

Дивися повний текст ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных выплат. Как их получить?
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40

А вот интересно, только женщина-предприниматель имеет право на подобное, или мужчина так же имеет право на подобную выплату?
froosty
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:51

Re: Finance.ua: ФЛП положены около 20 тыс. грн декретных...

какие еще ФОПу положены выплаты?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:51

  froosty написав:А вот интересно, только женщина-предприниматель имеет право на подобное, или мужчина так же имеет право на подобную выплату?


мужчина сразу миллион или сколько там получит, если родит
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:56

Подскажите, пожалуйста, что вы делали после получения справки об отсутствии задолженности в налоговой? Вы её распечатали и заверяли печатью? Или подавали все документы в электронном виде в соц. страх?
ndie788
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:53

cohan причем здесь кто родил. мать вышла на работу, отец занимается ребенком, это нормально.
beornborn
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