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Finance.ua: Як отримати державний кредит на навчання
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 19 тра, 2021 17:39
Пропонуємо до обговорення:
І чи варто його брати
Через пандемію банківські кредитні програми, які раніше допомагали українцям оплачувати навчання, зупинені. Споживчі кредити не підходять більшості майбутніх студентів через свою короткостроковість та чималі відсотки. Але діє державна програма, згідно з якою можна отримати пільговий кредит на освіту, терміном на 15 років під 3% річних. Отже, хто і як може скористатися пільговим кредитуванням від держави.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 17:39
Який же я радий що поступав на бюджет і мав хорошу стипендію... Тепер такі можливості потихеньку зникають.
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nighthawk5
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