Ваша табличка
Неужели Полтава-Банк в онлайне покупает/продает по офлайн-курсам отделений?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:27
mustbe,
Ваша табличка
Неужели Полтава-Банк в онлайне покупает/продает по офлайн-курсам отделений?
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:35
Не, эта таблица малоактуальна.
Ждём перемогу
Додано: Нед 12 бер, 2023 15:40
абидна!
но... вот, думаю, полтавабанк такой себе какой-то загадочный сам себе на уме... Мож и правда, хоч проверяй иди
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:26
Re: Банковские таблицы
У райфа выходящий сеп бесплатный, карта атб, по лимитам хз
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