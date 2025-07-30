Дякую адмінам, що почистили тему.
Друзі, перехід до не літературної термінологіі це визнання власноі інтелектуальноі поразки .
Тим паче неправильно це робити в найкращій темі форуму. Ви ще пишатиметеся собою, що робили тут дописи
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Додано: Сер 30 лип, 2025 19:48
Дякую адмінам, що почистили тему.
Друзі, перехід до не літературної термінологіі це визнання власноі інтелектуальноі поразки .
Тим паче неправильно це робити в найкращій темі форуму. Ви ще пишатиметеся собою, що робили тут дописи
Додано: Чет 31 лип, 2025 00:14
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Вчасно хотаб втік з Києва. Знову не дають відпочити дідусю
Додано: Чет 31 лип, 2025 00:51
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Дідусь не томився.
Додано: Чет 31 лип, 2025 05:36
Додано: Чет 31 лип, 2025 06:34
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