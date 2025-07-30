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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:48

Дякую адмінам, що почистили тему.
Друзі, перехід до не літературної термінологіі це визнання власноі інтелектуальноі поразки .
Тим паче неправильно це робити в найкращій темі форуму. Ви ще пишатиметеся собою, що робили тут дописи
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 00:14

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вчасно хотаб втік з Києва. Знову не дають відпочити дідусю
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 00:51

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Дідусь не томився.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 05:36

  Investor_K написав:Вчасно хотаб втік з Києва. Знову не дають відпочити дідусю

Берите пляшку акционного вискаря с красным ценником с вашого лабазу как лекарства и гойда спать в метро.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 06:34

  Hotab написав:Дідусь не томився.

Після оприлюднення вами локацій і сьогоднішніх прильотів єдине, що можу сказати, мабуть, вам треба попередити Флер, що найближчі 10 років у неі буде інший хлопець. І натякніть, що 80 років для чоловіка це ще не кінець Це я вас як найкращого інтернет друга прошу
Investor_K
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