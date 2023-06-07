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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 14:57

Открыл для донатов Банку в Монобанке. Соответствующая кнопка - в конце всех моих страниц. Вы знаете что делать )
Спасибо всем донатерам
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 10:25

Re: Банковские таблицы

По ИЗИ уже давно (с 28 января) новые тарифы
izibank
1.Своя толкалка р2р стало 75 к. и 10 операций.
2. Чужой тянучкой р2р не более 1 раза в месяц
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 08:12

Монобанки

Запилил очередную табличку по мотивам проектов Баночки и Вышибанки.
Монобанки
Такой себе органайзер монобанок
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 10:19

  VLADPn написав:По ИЗИ уже давно (с 28 января) новые тарифы
izibank
1.Своя толкалка р2р стало 75 к. и 10 операций.
2. Чужой тянучкой р2р не более 1 раза в месяц


уже недавно (с 17 апреля) p2p переводы на чужие карты без комиссии в рамках
20 транзакций/мес. до 75К /мес.
больше - 2% + 5 грн
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 10:36

emeta

Согласен.
И для спорта некоторые уточнения (с 18 апреля)
Sportbank
Своя толкалка п2п 10 операций но 30 тыс максимум (по сумме отметить). И своя токалка СЭП тоже 10 операций без ограничений по сумме (между спортбанком безлимит по количеству).Лимит по СЭПу за раз миллиона полтора.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 10:52

Поправил Изю и Спорт, проверьте
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 09:45

КБ в А-банку поширюється і на Жовту картку?
Arom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:17

  Arom написав:КБ в А-банку поширюється і на Жовту картку?


в офіційних правилах КБ Жовта згадується лише в секції "Трансфер-бонусу"

https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk

а чи працює по ній КБ - цікаве питання
PS на офіційному сайті КБ прописаний лише в секції по Зеленій
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:57

  Arom написав:КБ в А-банку поширюється і на Жовту картку?
КБ по Жовтiй працює лише в зв'язці з карткою Зелена. Вказані категорії на Зеленiй будуть працювати і на Жовтiй.
https://finance.ua/cards/zhovta-mc-stan ... 0-a-bank-p
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Альфа Хамелеон

тарифы

P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - да
P2P Выход чужой - да
СЭП Вход - да
СЭП Выход - да
Снятие кеша без комиссии до 20К/мес.в любом банкомате
emeta
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