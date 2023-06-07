Открыл для донатов Банку в Монобанке. Соответствующая кнопка - в конце всех моих страниц. Вы знаете что делать )
Спасибо всем донатерам
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 21 тра, 2023 14:57
Открыл для донатов Банку в Монобанке. Соответствующая кнопка - в конце всех моих страниц. Вы знаете что делать )
Спасибо всем донатерам
Додано: Вів 23 тра, 2023 10:25
Re: Банковские таблицы
По ИЗИ уже давно (с 28 января) новые тарифы
izibank
1.Своя толкалка р2р стало 75 к. и 10 операций.
2. Чужой тянучкой р2р не более 1 раза в месяц
Додано: Пон 29 тра, 2023 08:12
Монобанки
Додано: Вів 30 тра, 2023 10:19
уже недавно (с 17 апреля) p2p переводы на чужие карты без комиссии в рамках
20 транзакций/мес. до 75К /мес.
больше - 2% + 5 грн
Додано: Вів 30 тра, 2023 10:36
emeta
Согласен.
И для спорта некоторые уточнения (с 18 апреля)
Sportbank
Своя толкалка п2п 10 операций но 30 тыс максимум (по сумме отметить). И своя токалка СЭП тоже 10 операций без ограничений по сумме (между спортбанком безлимит по количеству).Лимит по СЭПу за раз миллиона полтора.
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:17
в офіційних правилах КБ Жовта згадується лише в секції "Трансфер-бонусу"
а чи працює по ній КБ - цікаве питання
PS на офіційному сайті КБ прописаний лише в секції по Зеленій
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:57
КБ по Жовтiй працює лише в зв'язці з карткою Зелена. Вказані категорії на Зеленiй будуть працювати і на Жовтiй.
https://finance.ua/cards/zhovta-mc-stan ... 0-a-bank-p
Додано: Сер 07 чер, 2023 21:20
Альфа Хамелеон
P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - да
P2P Выход чужой - да
СЭП Вход - да
СЭП Выход - да
Снятие кеша без комиссии до 20К/мес.в любом банкомате
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